Tháng ảm đạm nhất của hàng không Việt kể từ đầu dịch Covid-19

Từ ngày 19/7 đến 18/8, toàn ngành hàng không Việt chỉ thực hiện 1.536 chuyến bay, chưa bằng một nửa tháng 4/2020 khi dịch Covid-19 lần đầu bùng phát mạnh tại Việt Nam.

Vietnam Airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong giai đoạn tháng 8 theo thống kê của Cục Hàng không (19/7-18/8), ở mức 1.025 chuyến bay, giảm 84,6% so với cùng kỳ 2020 và giảm 47% so với tháng trước.

Hãng bay thực hiện nhiều chuyến thứ hai là Vietjet Air với 332 chuyến bay, giảm 94,2% so với cùng kỳ và giảm 50,9% so với tháng trước. Tiếp đến Bamboo Airways với 148 chuyến bay, giảm 92,7% so với cùng kỳ và giảm 86,2% so với tháng trước.

Ba hãng bay gần như "ngủ đông" hoàn toàn là Pacific Airlines với 19 chuyến bay (giảm 98,6% so với cùng kỳ và 48,6% so với tháng trước), Vasco với 12 chuyến bay (giảm 98% so với cùng kỳ, giảm 76,9% so với tháng trước) và đặc biệt là Vietravel Airlines không thực hiện chuyến bay nào (giảm 100%).

Tháng 8 ảm đảm của hàng không Việt Số chuyến bay thực hiện trong giai đoạn 19/7 - 18/8 của các hãng hàng không Việt Nam (số liệu: Cục Hàng không) Nhãn Vietnam Airlines Vietjet Air Bamboo Airways Pacific Airlines Vasco Vietravel Airlines Chuyến bay thực hiện Chuyến 1025 332 148 19 12 0

Theo số liệu cuối tháng 8 của Planespotter, Vietnam Airlines hiện có 74 trong tổng số 100 máy bay phải nằm sân không khai thác vì vắng khách. Con số này của Vietjet Air là 61 trong tổng số 76 chiếc, của Bamboo Airways là 18 trong tổng số 27 chiếc, của Pacific Airlines là toàn bộ 17 chiếc.

Việc hạn chế khai thác các đường bay nội địa và quy định phải cách ly tập trung 14 ngày với người đến từ vùng dịch đã làm suy giảm rõ rệt nhu cầu di chuyển hàng không của hành khách. Gần nhất, Bộ GTVT đã cho phép Cục Hàng không căn cứ nhu cầu thực tế, có thể giảm khai thác "đường bay vàng" TP.HCM - Hà Nội xuống dưới 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Theo thống kê từ nhà chức trách, trong thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế, trên đường bay TP.HCM - Hà Nội, lượng khách vận chuyển hàng ngày đều không đạt số lượng được phân bổ. Trong đó, khách từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ đạt 800-1.000 khách và chiều ngược lại chỉ 200-400 khách mỗi ngày.