Tháng 4 bão tố đang chờ MU

MU sẽ chơi 19 trận trong 2 tháng tới nếu muốn tiến vào chung kết cả FA Cup lẫn Europa League.

HLV Ten Hag đối mặt với nhiều thử thách sau khi các giải đấu khởi động trở lại. Ảnh: Reuters.

Manchester United chuẩn bị trở lại thi đấu nhưng còn trận gặp Chelsea chưa được xếp lịch. Việc MU còn đua tranh ở 4 đấu trường khiến các nhà tổ chức chưa tìm được kẽ hở nào để xếp lịch đá bù cho họ.

MU được đánh giá cao ở cuộc đua top 4 lẫn tiến xa tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, việc sở hữu đội hình chưa dày dặn khiến màn trình diễn của CLB chủ sân Old Trafford nhiều thời điểm kém hiệu quả. Đó là lúc HLV Ten Hag phải thể hiện được tài cầm quân để giúp MU vượt qua sóng gió.

Sự cải thiện

“Tôi gần như mất đi một chút tự tin khi xem họ lúc này”, Roy Keane nhận định sau chiến thắng nhọc nhằn của MU trước Fulham ở tứ kết FA Cup hôm 19/3, "Thỉnh thoảng họ chơi bóng dựa vào khoảnh khắc. Điều này không sao cả. Nhưng nó dần trở thành một thói quen xấu".

6 tháng đầu dẫn dắt MU, Ten Hag tái tạo lại trục xương sống của đội, cải thiện lối chơi phản công và kiểm soát bóng ổn định. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định "Quỷ đỏ" đang trong quá trình hoàn thiện nhưng vẫn cho thấy họ có khả năng đánh bại những đội mạnh nhất.

Phần lớn sự tiến bộ của MU phụ thuộc vào những cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là bộ ba Casemiro, Lisandro Martinez và Raphael Varane.

Chấm xanh (bàn thắng kỳ vọng) và chấm đỏ (bàn thua kỳ vọng) phản ánh phong độ của MU qua từng giai đoạn. Ảnh: The Athletic.

Hình ảnh trên minh họa số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (npxG) so với số bàn thua kỳ vọng không tính phạt đền của MU (xnpGa) ở Premier League. Điều này phản ánh thời điểm nào "Quỷ đỏ" chơi tốt (các mảng màu xanh khi họ tạo ra nhiều cơ hội hơn đối phương) và khi họ chơi kém (các mảng màu đỏ vào cuối triều đại của Ole Gunnar Solskjaer và HLV tạm quyền Ralf Rangnick).

MU tiến bộ thấy rõ dưới thời Ten Hag. Họ khởi đầu mùa giải không tốt với những thất bại trước Brighton và Brentford nhưng đến trận thứ 10, chiến thắng 2-1 trước Everton, hệ thống của HLV Ten Hag bắt đầu hình thành. Casemiro hòa nhập nhanh chóng và MU trở nên thật sự mạnh mẽ.

Sau World Cup 2022, MU còn tiến bộ hơn nữa. Marcus Rashford liên tục ghi bàn và hàng thủ trở nên chắc chắn. Chiến thắng 3-0 trước Bournemouth và 2-1 trước Man City (trận thứ 20 trong mùa) đánh dấu giai đoạn MU chạm đỉnh phong độ trong mùa giải và người ta bắt đầu bàn tán về khả năng thách thức danh hiệu.

Thật vậy, khoảng cách giữa chấm đỏ và xanh chứng tỏ bàn thắng kỳ vọng của MU ở mức cao, còn bàn thua kỳ vọng thì khá thấp.

MU còn tham dự 3 đấu trường khác nhau. Ảnh: Reuters.

Thách thức cho MU

Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng trong trận derby và vô địch Carabao Cup, khoảng cách giữa npxG và npxGa dần bị rút ngắn. Việc Ten Hag quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất có thể trong mọi trận khiến các cầu thủ cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Khi đôi chân không còn thanh thoát, MU chơi thiếu hiệu quả.

Ngoài ra, Christian Eriksen chấn thương mắt cá (vừa qua mốc 20 trận ở Premier League) và Casemiro liên tục bị treo giò mang tới bất lợi lớn, ảnh hưởng đến khả năng tạo ra bàn thắng và ngăn chặn đối phương ghi bàn của MU. Vài kết quả bất lợi khiến họ bị loại khỏi cuộc đua với Arsenal và Man City. Với 50 điểm, MU đã kém Man City 11 điểm, kém Arsenal 19 điểm và thực tế chỉ còn cuộc đua top 4 là đáng quan tâm tới họ.

Keane phần nào đúng khi nói màn trình diễn của MU không còn tốt như thời kỳ đỉnh cao hồi đầu tháng 1. Ten Hag sở hữu trong tay một đội hình đa dạng nhưng không có sức mạnh về chiều sâu. Một khi cầu thủ trụ cột vắng mặt, MU không có phương án thay thế hiệu quả.

Wout Weghorst đá chính 18 trận liên tiếp từ khi cập bến Old Trafford dù chỉ ghi đúng 2 bàn. Chính tiền đạo người Hà Lan cũng thừa nhận sự mệt mỏi: "Ở cấp độ này, bạn không còn khả năng bắt đầu mỗi trận đấu với 100% sức lực. Vì vậy, nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh về mặt tinh thần và khả năng phục hồi thể chất".

Để giải quyết vấn đề này, Ten Hag yêu cầu các học trò cố gắng từng trận và thắng càng nhiều càng tốt. "Mỗi trận đấu là một bài kiểm tra với tư cách một tập thể và cá nhân các cầu thủ", Ten Hag chia sẻ với The Athletic.

MU sẽ trải qua 9 trận đấu trong tháng 4. Tính rộng ra, CLB chủ sân Old Trafford cần chuẩn bị cho 19 trận trong 59 ngày nếu họ muốn vô địch cả FA Cup và Europa League. Bất chấp những khó khăn, chuyên trang thống kê nổi tiếng Five Thirty Eight vẫn đánh giá cao MU ở cuộc đua top 4 (74% cơ hội thành công) và lọt vào chung kết Europa League (42%, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác).

Casemiro còn 3 trận nữa trước khi hoàn tất án treo giò nhưng sự trở lại của Eriksen sau chấn thương là cú hích lực lượng, giúp MU có cơ hội săn lùng các danh hiệu và giành một vị trí cao ở giải quốc nội.

Với MU, mỗi trận đấu phía trước là một trận chung kết. Thành bại của đội được quyết định trong tháng 4 tới. Đó cũng là bước ngoặt để HLV Ten Hag chứng tỏ tài năng, để chèo lái "Quỷ đỏ" vượt qua thử thách ở giai đoạn cuối mùa.

