Thần tượng Kpop từng là diễn viên nhí

Park Ji Hoon, Park Si Eun và Moon Bin quyết định chuyển từ đóng phim sang làm ca sĩ. Họ ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc trẻ đang có tiềm năng phát triển ở Hàn Quốc.

Theo South China Morning Post, các ngôi sao Kpop xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội, bén duyên với nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau. Trong số đó, có những cái tên đóng phim từ bé, về sau mới bất ngờ chuyển hướng làm ca sĩ.

Park Ji Hoon (Wanna One)

Trước khi giành ngôi á quân Produce 101 năm 2017 và ra mắt với tư cách thành viên Wanna One, Park Ji Hoon đã nổi tiếng là ngôi sao nhí, tham gia nhiều chương trình từ năm 7 tuổi. Anh từng diễn xuất trong phim truyền hình Jumong, The King and I và Iljimae.

Theo South China Morning Post, Ji Hoon được khen ở cảnh khóc đầy xúc động. Sau phim Iljimae, mặc dù vẫn đóng các vở nhạc kịch, anh đã mất hút khỏi mảng truyền hình. Tới năm 2019, nam thần tượng trở lại với vai chính trong Flower Crew: Joseon Marriage Agency.

Park Ji Hoon trong phim Jumong (2006) và hiện tại. Ảnh: SCMP.

Trả lời phỏng vấn W Korea hồi tháng 6, Ji Hoon kể rằng bản thân bị mê hoặc bởi vũ đạo trong thời gian còn đi học. Điều đó đã khơi dậy ước mơ trở thành thần tượng Kpop trong anh. "Thời gian làm diễn viên nhí đã rèn luyện cho tôi sự tự tin trước ống kính, giúp tôi có nền tảng theo đuổi nghệ thuật", anh nói.

Park Si Eun (STAYC)

Ngôi sao sinh năm 2001 vốn là gương mặt quen thuộc ở mảng phim truyền hình xứ Hàn, bởi vậy, cô khiến khán giả ngạc nhiên khi chuyển hướng làm ca sĩ, trở thành giọng hát chính của nhóm STAYC.

Ra mắt giới nghệ thuật năm 2014 với phim thiếu nhi Pluto Secret Society, Si Eun sau đó đảm nhận vai phiên bản trẻ của Park Min Young và Shin Hae Sun lần lượt trong phim Queen For Seven Days, Still 17. Riêng màn trình diễn ở Still 17 đã giúp cô thắng giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại SBS Drama Awards 2018.

Vẻ ngoài nổi bật của Park Si Eun khi mới gia nhập nhóm STAYC. Ảnh: IDN Times.

"Tôi sẽ không hạnh phúc nếu không được hát, nhảy múa và diễn xuất. Tôi cuồng nghệ thuật đến nỗi không tìm ra được lý do nào để từ bỏ nó", Si Eun bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Osen.

Theo SCMP, đam mê nghệ thuật của Si Eun ảnh hưởng một phần từ truyền thống gia đình. Cha của Si Eun là Park Nam Jung, một dance nổi tiếng những năm 1980, còn mẹ cô là cựu người mẫu Heo Eun Joo.

Moon Bin (Astro)

Năm 2006, ở tuổi 8, Moon Bin đã xuất hiện trong MV Balloons của DBSK (vai Mini Uknow Yunho). Ba năm sau, anh thủ vai phiên bản trẻ của nhân vật So Yi Jung trong phim truyền hình Boys Over Flowers. Anh chia sẻ rằng lúc ấy chưa bao giờ nghĩ khi lớn lên, bản thân sẽ đứng hát trước hàng nghìn người.

Sau này khi gia nhập nhóm Astro, Moon Bin cùng các thành viên sản xuất phim truyền hình dài tập có nhan đề To Be Continued. Nội dung phim là các thành viên quay trở lại những năm trung học của họ.

Gương mặt Moon Bin không có nhiều thay đổi theo thời gian. Ảnh: SCMP.

Chia sẻ trên VOP News, Moon Bin nói muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát, nhưng vẫn nuôi hy vọng được diễn xuất. Năm 2019, nam thần tượng đã góp mặt ở phim truyền hình At Eighteen, thủ vai chính trong web drama Mermaid Prince.

Park Jeong Hwa (EXID)

Park Jeong Hwa bước chân vào showbiz năm 10 tuổi với vai con gái của nhân vật chính trong series Three Wives (2004). Ấn tượng bởi sự dạn dĩ, lanh lợi trước ống kính của Jeong Hwa, JYP Entertainment đã chiêu mộ cô làm thực tập sinh trong 5 năm. Lúc ấy, Jeong Hwa mới 12 tuổi.

Năm 2007, Jeong Hwa diễn xuất trong MV Tell Me của nhóm Wonder Girls, và không lâu sau đã trở thành ca sĩ nhỏ tuổi nhất của nhóm EXID trực thuộc công ty Banana Culture.

Park Jeong Hwa muốn theo đuổi cả lĩnh vực phim ảnh và ca hát. Ảnh: SCMP.

"Tôi từng không nghĩ đến lĩnh vực khác ngoài diễn xuất, nhưng sau khi học hát và nhảy ở JYP, tôi lại muốn kết nối với khán giả trên sân khấu", Jeong Hwa chia sẻ với Esquire.

Chani (SF9)

Tương tự các đồng nghiệp, Chani đã bén duyên với phim ảnh từ nhỏ, qua các phim Queen Seondeok và Listen To My Heart, đảm nhận vai phiên bản trẻ của Song Joong Ki trong The Innocent Man. Dù được đánh giá cao tiềm năng tỏa sáng ở mảng diễn xuất, Chani vẫn muốn dành thời gian phát triển mạnh lĩnh vực ca hát.

Năm 2016, anh được công bố là thành viên nhóm nhạc nam SF9. Nhóm tung mini album Narcissus và MV Enough - ca khúc được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của 9 chàng trai.

Chani - một trong 9 thành viên của nhóm SF9: Ảnh: AllKpop.

Chỉ sau một giờ phát hành, Enough đã xếp vị trí thứ 41 trên Naver và thứ 24 trên Bugs. Hiện, Enough đã rơi khỏi top 100 Melon nhưng đây vẫn là dấu hiệu đáng phấn khởi cho thấy cái tên SF9 nói chung và Chani nói riêng đang ngày càng đến gần hơn với khán giả Hàn Quốc.