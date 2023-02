'Thần Sấm' đổi cây búa lấy đàn guitar của Ed Sheeran

Chris Hemsworth đã đổi cây búa Mjolnir - đạo cụ khi đóng phim "Thor" - để lấy cây đàn guitar của Ed Sheeran.

Ngày 19/2, tài tử Chris Hemsworth đăng video cuộc hội ngộ ngôi sao âm nhạc Ed Sheeran. Hemsworth cho biết Ed đã tặng mình một cây guitar quý giá mà anh từng sử dụng để biểu diễn. Bù lại, nam diễn viên cũng tặng Ed cây búa Mjolnir - vũ khí trong khi đóng phim Thần Sấm.

“Thực sự thì tôi rất thích trao đổi các công cụ. Vậy nên tôi sẽ đổi một trong những cây đàn guitar của mình lấy một công cụ khác của anh ấy”, Ed nói. Hai người vui vẻ ký tên lên món quà.

Dưới phần bình luận, các fan tỏ ra thích thú với màn "giao dịch" này. "Tôi thấy họ là những ngôi sao thân thiện và vui tính nhất mà tôi từng biết", tài khoản @Gerri57 viết.

Chris và Ed vui vẻ "trao đổi" quà gặp mặt. Ảnh: Twitter.

Chris Hemsworth sinh 1983, là diễn viên người Australia. Anh nổi tiếng toàn cầu sau vai diễn Thần Sấm trong các bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel như The Avengers (2012), Age of Ultron (2015), Ragnarok (2017), Infinity War (2018), Endgame (2019) và Love and Thunder (2022)... Vai diễn đã giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu và được trả cát-xê cao nhất thế giới.

Ed Sheeran sinh năm 1991, là một ca sĩ/nhạc sĩ đình đám. Anh có tên trong danh sách 100 người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 của tạp chí Forbes. Ed sở hữu nhiều bản hit trong suốt sự nghiệp. Đặc biệt, Shape of You đạt gần 6 tỷ lượt xem, là đĩa đơn bán chạy nhất của anh.