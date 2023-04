Thân hình vận động viên Nhật Bản được ví như trong truyện tranh

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Mỹ năm 2017, Ohtani giành được nhiều thành tích, giải thưởng như AL Rookie of the Year 2018 (tân binh xuất sắc), đầu tiên trong lịch sử MLB trở thành cầu thủ lọt vào đội hình All-Star với tư cách vừa là người ném bóng vừa là người đánh bóng, theo AS. Ảnh: @Shoheiohtani.