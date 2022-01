Tham vọng của các hãng sau 'Squid Game'

Phim có Lee Min Ho đóng chính và loạt tác phẩm sắp ra mắt trên Netflix, HBO Max được kỳ vọng ăn khách như "Squid Game".

Theo Variety, Netflix nuôi tham vọng sản xuất loạt phim gốc không nói tiếng Anh có sức hấp dẫn toàn cầu như Squid Game. Đối với nền tảng trực tuyến, tựa phim tiếng Anh rất quan trọng trong việc bành trướng thương hiệu ra ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Đâu chỉ Netflix, ở giai đoạn SVOD bị bão hòa trong nước, các công ty chuyên về OTT cũng cố gắng sáng tạo tác phẩm truyền hình "đinh" với mục đích tiếp cận khán giả quốc tế.

Để hiểu rõ hơn tác phẩm nào có tiềm năng tạo sức ảnh hưởng như Squid Game, Variety đã tổng hợp danh sách phim không nói tiếng Anh được mong đợi trên các nền tảng trực tuyến năm 2022.

Netflix

Quy tụ nhiều gương mặt mới nổi của Hàn Quốc như Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Lomon và Yoo In Soo, All of Us are Dead - ra mắt ngày 28/1 - tập trung khắc họa tâm lý nhóm học sinh sống sót, bóc tách các biến chuyển tâm lý khi họ bị đặt trước lằn ranh sinh tử.

Theo Variety, tác phẩm chuyển thể từ webtoon cùng tên chắc chắn được quan tâm sau thành công của loạt phim Hàn gần đây là Hellbound và Squid Game. "Không khó để All of Us are Dead xuất hiện trong top 10 phim Netflix ở các quốc gia ngoài châu Á", tạp chí Mỹ nhận định.

Lên sóng cùng ngày với All of Us are Dead, phim truyền hình giả tưởng Feria: The Darkest Light (tiếng Tây Ban Nha) kể về hai chị em phải đối mặt với chuyện cha mẹ tham gia vào nghi lễ chết chóc.

Tạp chí dự đoán phim của đạo diễn Jorge Dorado có khả năng đạt những con số ấn tượng cho Netflix như cách Haunting of Bly Manor đã làm. Trước đó, Haunting of Bly Manor ghi nhận tổng thời lượng xem hơn 1,2 tỷ phút.

1899 của Đức chưa công bố thời gian phát hành cụ thể, nhưng theo giới quan sát, chuyện về hành trình di cư từ châu Âu đến New York của con tàu nổi tiếng sẽ là một trong những phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong tuần đầu ra mắt.

All of Us are Dead, Feria: The Darkest Light, 1899 và The Sound of Magic là những tác phẩm đáng chú ý của Netflix năm nay. Ảnh: Thebharatexpressnews/glamourmagazine/moviesr/Netflix.

Sắp tới, Netflix sẽ tung The Sound of Magic, một sản phẩm truyền hình khác đến từ Hàn Quốc. Phim xoay quanh nữ sinh trung học mong muốn lớn lên càng nhanh càng tốt với sự tham gia diễn xuất của Ji Chang Wook, Choi Sung Eun. Đây là series truyền hình trực tuyến được mong đợi hàng đầu trong năm nay.

Sau thành công vang dội của loạt phim trộm cướp Money Heist, Hàn Quốc quyết định remake tác phẩm này với nhan đề Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Thông tin bị rò rỉ tiết lộ phim nói về vị giáo sư thiên tài lên kế hoạch thực hiện phi vụ trộm cắp có một không hai tại Triều Tiên, giúp sức cho giáo sư là băng cướp tinh vi với các mật danh được đặt theo tên nhiều thành phố trên thế giới.

"Bản làm lại Money Heist rất có thể trở thành một trong ba tựa phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix năm nay", Variety viết.

Trong danh sách tác phẩm nổi bật của Netflix còn liệt kê 4 phim Hàn Quốc khác, bao gồm Our Blues, Remarriage and Desires, Glitch và Somebody.

Amazon Prime Video

Với việc chờ mua lại hãng phim MGM với giá 8,45 tỷ USD , Amazon kỳ vọng đưa Prime Video lên đường đua trực tuyến cạnh tranh với Netflix và Walt Disney, theo Insider.

Nếu Netflix có 1899 thì Amazon giới thiệu tác phẩm được đầu tư hoành tráng không kém - The Therapy. Được chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Sebastian Fitzek, phim là buổi gặp gỡ kỳ quặc giữa một bác sĩ trị liệu và bệnh nhân tâm thần.

"The Therapy sẽ ăn khách trên Prime Video vì Sebastian Fitzek là một trong những ông trùm thể loại kinh dị tâm lý tài năng nhất nước Đức. Fitzek đã bán được hơn 11 triệu bản sách kinh dị khác nhau, sản phẩm của ông được dịch sang 24 ngôn ngữ. Nói cách khác, người hâm mộ khắp thế giới rất quan tâm đến việc tiểu thuyết của Fitzek khi chuyển thể thành phim sẽ như thế nào", Variety cho biết.

Apple TV+

Mạng truyền hình trực tuyến của Apple Inc. có hai tác phẩm được kỳ vọng năm nay. Container đánh dấu loạt phim tiếng Nga đầu tiên phát sóng trên Apple TV+ với sự tham gia của Oksana Akinshina - nữ diễn viên từng nổi tiếng với phim The Bourne Supremacy thu về 300 triệu USD năm 2004.

Container đã được chọn để chiếu tại MIPDrama, sự kiện chuyên giới thiệu những bộ phim truyền hình cao cấp với đơn vị mua tiềm năng. Việc này cho thấy một số "ông lớn" đã xem qua loạt phim và đưa ra đánh giá cho riêng mình.

Lee Min Ho là thỏi nam châm hút truyền thông cho Pachinko. Ảnh: Premierenext.

Có mặt trong danh sách 20 phim phát trực tuyến không nói tiếng Anh được đón đợi hàng đầu năm 2022, Pachinko có kinh phí đầu tư khủng, tương đương series The Crown của Netflix, Hollywood Reporter báo cáo.

Pachinko được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Min Jin Lee. Trong phim, Lee Min Ho đóng vai con trai trong gia đình nghèo lưu vong ở Nhật và tìm cách nhập cư sang Mỹ. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm xóa bỏ được biệt danh "chỉ đóng vai nhà giàu" của tài tử xứ Hàn.

HBO Max

Không nằm ngoài cuộc đua trực tuyến, HBO Max chuẩn bị trình làng bộ phim nói tiếng Tây Ban Nha García!. Theo Variety, hiệu ứng hình ảnh và nội dung là hai yếu tố giúp tác phẩm này đáng được chờ đợi.

García! đưa khán giả vào câu chuyện giữa phóng viên và một điệp viên thức dậy sau cơn "ngủ đông" từ những năm 1960. Zeta Studios có trụ sở tại Madrid đang trong quá trình hoàn tất García!. Họ gọi loạt phim tiếng Tây Ban Nha là "dự án tham vọng nhất của HBO Max".

Trong khi đó, TV series Búnker được đảm bảo lượng rating cao khi có sự góp mặt của Bruno Bichir ở vai chính. Đan cài cùng cốt truyện hỗn loạn nhưng đầy tính giải trí kể về người cha hợp tác với các nhà khoa học Hàn Quốc và Nga, Búnker được dự đoán càng đặc sắc hơn bởi diễn xuất hấp dẫn của ngôi sao người Mexico.