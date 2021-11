Tham gia đánh bạc, 4 cán bộ công an bị khởi tố

Trong quá trình điều tra một đường dây đánh bạc, Công an tỉnh Quảng Trị xác định có 4 cán bộ trong ngành có tham gia.

Ngày 29/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đã tước quân tịch, khởi tố 4 bị can từng làm trong ngành về tội Đánh bạc.

"Về nguyên tắc ai vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý, không có trường hợp ngoại lệ. Các cán bộ này có dấu hiệu vi phạm thì buộc phải xử lý để làm nghiêm kỷ cương", vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị nói.

4 người bị khởi tố gồm có một người đang công tác tại Phòng CSGT; một Trưởng công an xã ở huyện Gio Linh, một người đang công tác tại Công an TP Đông Hà và một người công tác tại trại tạm giam công an tỉnh.

Trước đó 4 tháng, Công an tỉnh Quảng Trị phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Lực lượng chức năng xác định 4 cán bộ này có tham gia đánh bạc.