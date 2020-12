'Thái tử phi thăng chức ký' bản Hàn bị khán giả tẩy chay

Lên sóng từ giữa tháng 12, "Mr. Queen" bị tẩy chay sau hai tập vì xuyên tạc, làm sai lệch lịch sử.

Năm 2015, bộ phim cổ trang, giả tưởng hài hước Thái tử phi thăng chức ký chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiên Chanh trở thành hiện tượng tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Tháng 12/2020, bộ phim Mr. Queen (Chàng hậu), phiên bản chuyển thể Thái tử phi thăng chức ký do Hàn Quốc thực hiện, đã chính thức ra mắt.

Bộ phim đạt rating cao

Trong phiên bản Hàn Quốc, Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) là một đầu bếp làm việc tại Nhà Xanh. Vì bị hãm hại, dồn tới đường cùng, Bong Hwan đã ngã xuống nước. Tỉnh dậy, anh phát hiện linh hồn mình đã ở trong cơ thể của hoàng hậu Kim So Yong (Shin Hye Sun) sống ở thời Joseon.

Mr. Queen kết hợp yếu tố hài hước với các âm mưu tranh quyền đoạt vị phức tạp.

Giữa thời trung đại, mắc kẹt trong thân xác vương phi, Bong Hwan hết lần này đến lần khác khiến hoàng cung náo loạn. Nhờ Bong Hwan, vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun) thay tâm đổi tính, dần thoát khỏi cái mác quân vương bù nhìn.

Mr. Queen là tựa phim quan trọng của kênh tvN trong cuộc cạnh tranh rating giai đoạn cuối năm sau chuỗi thành công của Hospital Playlist hay It’s OK to Not Be OK.

Không phụ kỳ vọng, tập đầu tiên của Mr. Queen lên sóng hôm 12/12 đã đạt tỷ suất người xem ấn tượng 8,0% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và 8,6% tại Seoul, theo thống kê của AGB Nielsen. Đây là con số cao thứ ba trong lịch sử của tvN.

Khán giả nhận xét Mr. Queen hài hước dồn dập nhưng vẫn hợp lý. Vai trò cây hài của phim thuộc về nhân vật Bong Hwan trong thân xác vương phi. Phim gây bất ngờ khi kết hợp mượt mà ý tưởng gốc của Trung Quốc với bối cảnh văn hóa trung đại Hàn Quốc.

Tác phẩm vướng tranh cãi trước khi lên sóng

Từ trước khi lên sóng, Mr. Queen đã trở thành trung tâm của tranh cãi khá gay gắt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Sự việc bắt đầu khi một người dùng Internet chỉ ra tác giả Tiên Chanh từng có phát ngôn kỳ thị người Hàn Quốc.

Giám đốc sản xuất đã Mr. Queen phải lên tiếng giải thích vấn đề: “Đúng là tác phẩm của chúng tôi dựa trên nguyên tác tiểu thuyết Trung Quốc. Tuy nhiên, chi tiết duy nhất được ê-kíp sử dụng là linh hồn nam chính xuyên không và nhập vào xác hoàng hậu. Phần còn lại hoàn toàn là sáng tạo của đội ngũ sản xuất”.

Một chi tiết gây cười bằng hình ảnh nhạy cảm trên phim.

Cuối tuần qua, sau khi hai tập đầu lên sóng, Mr. Queen lại trở thành chủ đề cho hàng loạt tranh cãi mới liên quan đến lịch sử . Người dùng mạng chỉ trích phim bôi nhọ lịch sử Hàn Quốc bằng cách cố tình bóp méo các sự kiện.

Theo một số trang tin tại Hàn Quốc, người dùng Internet đã lấy ví dụ về nhiều cảnh phim nhạy cảm. Một trong số là cảnh hoàng hậu đưa nhận xét khiếm nhã về các mối quan hệ trong hoàng gia. Trong một cảnh phim khác, Mr. Queen lấy đền Jongmyo - địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới - làm chủ đề tấu hài.

Công chúng cũng bày tỏ bất bình khi ở tập 2, lên sóng ngày 13/12, hoàng hậu ShinJeong (được biết đến trong lịch sử với tên gọi Thần Trinh Vương hậu), vợ của thái tử Hyomyeong (Hiếu Minh Thế tử), được mô tả là một phụ nữ vô cùng mê tín.

Một hậu duệ của của vương hậu đã bày tỏ lo ngại xung quanh cách tổ tiên của mình được thể hiện trên phim. Người này cho rằng nhân vật lịch sử không nên bị lôi ra làm trò cười, ngay cả khi là chi tiết trong một tác phẩm hư cấu.

Quan điểm nhận được sự đồng tình của đa số người dùng Internet. Họ cho rằng dù Mr. Queen về cơ bản là tác phẩm giả tưởng hài hước, phim vẫn đi quá xa khi bóp méo một số chi tiết, hay nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc vì mục đích tấu hài.

Tại Hàn Quốc, tính đến 15/12, đã có hơn 1.000 khán giả khiếu nại lên Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc yêu cầu Mr. Queen ngừng phát sóng vì chứa quá nhiều tình tiết xuyên tạc lịch sử.