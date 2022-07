Thái Lan bất ngờ hút khách du lịch nhờ một thể loại phim

Nổi tiếng với nhiều bộ phim chủ đề "boys' love" (tình yêu nam - nam), Thái Lan đang thu hút nhiều người hâm mộ dòng phim này đến tham quan, đặc biệt là du khách Nhật Bản.

Tại Mini Thai Festival được tổ chức ở Osaka (Nhật Bản) vào đầu tháng 6, có 2 gian hàng được xây dựng theo chủ đề "boys' love" (thường viết tắt là BL) thu hút đám đông. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cũng phát các tờ rơi về BL Thái Lan (phim đam mỹ Thái Lan), theo Kyodo.

Tại xứ Chùa Vàng, các tác phẩm BL, thường được biết đến với tên gọi "Y series" (phim Y), từng nhận nhiều cái nhìn định kiến song hiện được chấp nhận nhờ tiềm năng trong vai trò xuất khẩu văn hóa.

"Trái tim tôi xao xuyến khi nhìn thấy cảnh những diễn viên điển trai yêu nhau", Keiko Kobayashi (58 tuổi), làm việc tại Osaka, cho biết.

Keiko trở thành người hâm mộ của thể loại phim này khoảng 1 năm trước. Vì phim BL Thái Lan, cô bắt đầu tìm hiểu về xứ Chùa Vàng, quốc gia trước đây cô không hề quan tâm.

Các bộ phim về chủ đề tình yêu nam - nam của Thái Lan nổi tiếng nhiều nước. Ảnh: SCMP.

Sự bùng nổ của BL Thái Lan bắt đầu ở Nhật Bản khoảng 2 năm trước chủ yếu qua truyền miệng, với nhiều tác phẩm tạo tiếng vang trên mạng xã hội.

Maya Murai (30 tuổi), làm việc cho TAT chi nhánh Osaka, đã nhận ra tiềm năng du lịch và mở tài khoản Twitter BL Thái Lan cho văn phòng, hiện có hơn 20.000 người theo dõi.

Cô nhìn thấy cơ hội quảng bá các tour du lịch đến Thái Lan sau khi phát hiện 80% người hâm mộ Nhật Bản của dòng phim BL chưa bao giờ đến quốc gia Đông Nam Á này.

Tận dụng BL để quảng bá du lịch

Từ tháng 6, Thái Lan cũng đã gỡ bỏ các yêu cầu cách ly sau nhập cảnh và hầu hết hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với khách du lịch đến nước này.

Đầu tháng 6, văn phòng TAT chi nhánh Osaka mời 8 người tham gia chuyến tham quan thử nghiệm đến các địa điểm phim BL ở Thái Lan, được văn phòng chi trả một phần chi phí. Các suất nhanh chóng kín chỗ, cho thấy dấu hiệu khả quan về sự quan tâm của du khách Nhật Bản đối với một chuyến đi xoay quanh chủ đề BL.

Chanyuth Sawetsuwan (51 tuổi), trưởng văn phòng, cho biết sự bùng nổ về dòng phim này ở Nhật Bản cũng đã lan sang nhiều nước châu Á và Nam Mỹ, khuyến khích chính phủ Thái Lan coi phim BL như nội dung chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch.

Nhiều người Nhật Bản xếp hàng tham quan các gian hàng tại Mini Thai Festival vào đầu tháng 6. Ảnh: @ThailandinOsaka.

"Thi thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ với nữ diễn viên khi xem các câu chuyện tình yêu nam nữ. Nhiều phụ nữ bị thu hút bởi các bộ phim BL vì đơn giản họ có thể ủng hộ những anh chàng đẹp trai", Murai, cũng là fan của BL Thái Lan, cho biết.

Quả thật chủ đề tình cảm thẳng thắn và những nụ cười trong các bộ phim BL Thái Lan dường như đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ Nhật Bản.

“Vào những năm 80, các tác phẩm BL có ở Nhật Bản nhiều hơn là Thái Lan", Rujirat Ishikawa (38 tuổi), giáo sư dự khuyết người Thái tại Đại học Aoyama Gakuin chuyên về văn hóa manga Nhật Bản, cho biết. Câu lạc bộ người hâm mộ các tác phẩm BL Nhật Bản được thành lập ở Thái Lan vào những năm 90.

Phim BL dần được chấp nhận ở Thái Lan sau thời gian chịu chỉ trích. Ảnh: @staintofficial.

Tuy nhiên, những mô tả cảnh động chạm cơ thể rõ ràng trong các tác phẩm tự xuất bản đã trở thành một vấn đề khiến chính phủ Thái Lan vào cuộc can thiệp, và BL trở thành điều cấm kỵ vào đầu những năm 2000.

Ishikawa cho biết cảnh hai người đàn ông hôn nhau trong một bộ phim Thái Lan năm 2007 đã hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, cùng khoảng thời gian đó, một số người bắt đầu chấp nhận đồng tính luyến ái hơn trong xã hội Thái Lan.

"Xã hội Thái Lan đã thay đổi, mở đường cho chuỗi tác phẩm phim BL cây nhà lá vườn của nước này", cô nói.

Theo Ishikawa, các bộ phim BL Thái Lan cũng có những cảnh các chàng trai come out (công khai) với thành viên trong gia đình hoặc thể hiện những hành động can đảm tương tự, mang lại cho người xem cảm giác về cuộc đấu tranh nội tâm của họ.

Bên cạnh đó, các bộ phim BL Thái Lan thường kết thúc có hậu, tạo ra "cảm xúc tích cực để loại bỏ thiên kiến chống lại nhóm thiểu số tính dục".