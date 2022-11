Thách thức trong đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao

Giữa kỷ nguyên số, một trong những khó khăn của thị trường lao động là tốc độ phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao còn hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường lao động thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo kiến thức, nâng cao tay nghề trở thành hướng đi giúp thế hệ trẻ vượt trở ngại, làm chủ tương lai.

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Cách mạng 4.0, quá trình toàn cầu hóa cùng sự phát triển của công nghệ tạo ra nhu cầu lớn về nhân sự, đặc biệt trong những ngành công nghệ cao như AI/IoT.

Theo báo cáo thị trường IT 2022 của TopDev, dù tuyển dụng với phổ lương cao (1.000- 3.500 USD , cao nhất đến 6.000 USD ), các ngành công nghệ vẫn đỏ mắt tìm nhân tài. Nguyên nhân là đi đôi cùng cơ hội, yêu cầu tuyển dụng nhân sự IT ngày càng nâng cao so với thời đại trước. Theo đó, chủ động - nhanh nhạy trong nắm bắt kiến thức mới, khả năng ứng dụng vào thực tiễn và kỹ năng mềm là ba điểm mấu chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh của nhân sự IT trong kỷ nguyên số.

Lĩnh vực IT đang thiếu nhân sự chất lượng cao.

Tay nghề, chất lượng nhân sự trở thành thách thức lớn với thị trường lao động. Trở ngại này khiến nhiều đơn vị, tổ chức phải đi tìm lời giải cho bài toán về đào tạo nguồn nhân lực trẻ.

Theo đó, trong thời đại số, nhân sự công nghệ chất lượng cao không chỉ được đào tạo kiến thức và kinh nghiệm, mà phải trang bị kỹ năng để đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng ngày một cao của các doanh nghiệp.

Để nâng cao tính cạnh tranh, nhân sự IT tại Việt Nam cần tham gia các chương trình đào tạo có tính thực tiễn.

Hành trang từ Samsung Innovation Campus

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, với vốn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Samsung hướng đến mục tiêu đào tạo nhân tài công nghệ cao qua nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa. Một trong những chương trình tiêu biểu là Samsung Innovation Campus (SIC).

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2019, SIC được tổ chức tại nhiều trường THCS, THPT và đại học ở 17 tỉnh thành trên cả nước. Tính đến nay, chương trình quy tụ hơn 3.000 học viên.

Samsung Innovation Campus là mô hình đào tạo nhân tài công nghệ chất lượng cao với 3 yếu tố: Kiến thức cập nhật, đào tạo từ thực tiễn và xây dựng kỹ năng.

Với bộ khóa học bài bản chuẩn quốc tế, SIC trang bị cho người trẻ 14-24 tuổi và đội ngũ giảng viên kiến thức mới nhất về coding & programming, IoT, big data, AI. Bên cạnh đó, người học được tham gia các khóa học định hướng và kỹ năng mềm cần thiết.

Được phát triển bởi các chuyên gia dựa trên thực tiễn kinh doanh của Samsung, chương trình SIC không chỉ mang đến kiến thức cập nhật mà còn có tính ứng dụng cao. Các tài năng công nghệ trẻ khi đến với SIC được trang bị “kiềng 3 chân” gồm kiến thức, thực tiễn và kỹ năng. Đây là nền tảng để họ vững bước trên con đường làm chủ tương lai, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Samsung Innovation Campus mở rộng quy mô, đặt mục tiêu thu hút nhiều học viên trong niên khóa mới.

Nguồn lực tiên quyết để phát triển là con người. Hiểu được điều đó, trở lại với niên khóa 2022-2023, SIC đặt mục tiêu thu hút thêm 3.000 học viên, góp phần vào công cuộc đào tạo nhân tài công nghệ trẻ trong kỷ nguyên số.