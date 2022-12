Tết này chi tiêu khác Tết xưa

Quà biếu Tết: Một mảnh vải mới, quả dưa hấu cột nơ đỏ, hay cặp bánh chưng, bánh tét tự làm là món quà Tết giản dị, và ấm áp của nhiều thế hệ trước. Ngày nay, quà Tết đa dạng hơn với nhiều mẫu mã bắt mắt hơn, không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ, sự tiện dụng mà còn là ý nghĩa ẩn sau mỗi món quà. Dẫu vậy, có một điểm chung chưa từng thay đổi, là màu sắc đỏ, vàng may mắn của các món quà, tượng trưng cho những khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Đây cũng là thông điệp mà Orion gửi gắm trong các hộp quà Tết An 2023, với các hộp quà Tết quà được thiết kế đẹp mắt theo màu chủ đạo đỏ, vàng cùng với ý nghĩa “An”, thay cho lời chúc may mắn, thịnh vượng, khỏe mạnh, khởi đầu an.