Tesla đạt điểm tin cậy của người dùng khá thấp

Mazda và Toyota là 2 thương hiệu được người dùng tin cậy nhất do Consumer Report bình chọn. Trong khi hãng xe điện Mỹ Tesla xếp ở vị trí áp chót.

Theo báo cáo tiêu dùng về độ tin cậy của các hãng xe do Consumer Report khảo sát, 2 hãng xe đứng đầu là Mazda và Toyota. Trong khi đó, dù là hãng xe điện danh tiếng, Tesla lại có điểm tin cậy khá thấp.

Việc này hoàn toàn có lý do, khi Tạp chí Consumer Report của Mỹ mới đây đã loại Tesla Model S khỏi "danh sách khuyến nghị" vì cho rằng độ tin cậy của mẫu xe này là "dưới mức trung bình rất nhiều".

Tesla Model Y bị đánh giá thấp về độ tin cậy.

Consumer Report kết luận rằng độ tin cậy của Tesla đã giảm sút. Jake Fisher - Giám đốc cấp cao phụ trách thử nghiệm ôtô của tạp chí này cho biết: "Xếp hạng của Model S đã giảm trong cuộc khảo sát hàng năm về độ tin cậy của ôtô vì vấn đề ở hệ thống treo khí nén, ECU và màn hình cảm ứng". Ngoài ra, tạp chí này cũng đánh giá thấp độ tin cậy của Tesla Model Y mới.

Consumer Report từng mệnh danh Model S là phương tiện phổ biến nhất mọi thời đại. Nhưng giờ đây, mẫu xe này lại gặp khá nhiều lỗi. "Chúng tôi nhận thấy đủ loại vấn đề có trên chiếc xe này. Trong suốt vòng đời, chất lượng của Model S luôn biến động bởi Tesla đã liên tục nâng cấp nó", ông Fisher cho biết thêm.

Bảng xếp hạng độ tin cậy của các hãng xe do Tạp chí Consumer Report khảo sát.

Tesla đã triệu hồi Model S do những khiếm khuyết ở hệ thống treo. Hãng sau đó khẳng định hệ thống treo của xe không có lỗi, việc hư hỏng không phải do chất lượng mà do chủ xe sử dụng không đúng cách.

Trước đó, một chủ xe ở California đã mua một chiếc Model Y mới và cửa sổ trời toàn cảnh của xe bất ngờ rơi ra. Sau khi kiểm tra, đại lý cho rằng vấn đề xuất phát từ tấm dán mui hoặc nhà máy lắp ráp đã quên dán hoàn toàn phần mui.

Tesla cũng triệu hồi hàng nghìn xe Model Y vì lỗi phần mềm khiến đèn không hoạt động. Hiện tại, chỉ có Model 3 vẫn nằm trong "danh sách khuyến nghị" của Consumer Reports. Trong bảng xếp hạng về độ tin cậy, Tesla đứng thứ 2 từ dưới lên, đứng cuối cùng là Lincoln.