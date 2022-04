Tesla phải tự tay khai thác lithium để cứu chính mình

Tesla có thể phải khai thác lithium để giảm thiểu chi phí sản xuất cũng như đảm bảo nguồn cung lâu dài cho mảng xe điện.

Gần 2 năm sau khi Tesla vạch ra kế hoạch khai thác lithium, CEO Elon Musk cho biết công ty có thể sớm triển khai dự định này, theo SCMP. Hiện tại, lithium là chìa khóa của ngành công nghiệp sản xuất xe điện và việc vật liệu tăng giá quá nhanh khiến chi phí bị đội lên.

Do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, lithium nằm trong số những nguyên vật liệu khan hiếm do chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Ngay cả trước khi vấn đề địa chính trị trở nên căng thẳng, giá nhiều nguyên liệu thô đã tăng chóng mặt do nhu cầu lớn và nguồn cung gặp ảnh hưởng do đại dịch.

Theo chỉ số tổng hợp Benchmark Mineral Intelligence, giá lithium trên toàn cầu đã tăng tới 490% trong năm qua. Tài khoản World of Statistics cũng so sánh mức giá của lithium trong 10 năm. Cụ thể, giá một tấn lithium trong năm 2022 rơi vào mức 78.032 USD , cao hơn khoảng 4,5 lần so với năm 2021.

Elon Musk tỏ ra bức xúc vì giá lithium quá cao.

“Giá lithium đã tăng đến mức khủng khiếp. Tesla có thể tham gia trực tiếp vào việc khai thác và tinh chế lithium trên quy mô lớn, trừ khi chi phí được cải thiện. Thực chất, vật liệu này không khan hiếm vì nó gần như có ở khắp mọi nơi trên Trái đất. Tuy vậy, tốc độ khai thác và tinh chế hiện khá chậm”, Elon Musk viết trên Twitter.

Do lithium sở hữu khối lượng nhẹ và phù hợp nhất cho việc sản xuất pin xe điện nên nó được coi là nguyên liệu rất giá trị. Pin làm bằng lithium có tỷ lệ công suất trên trọng lượng ở mức cao, nên được các công ty sản xuất xe điện ưu tiên phát triển.

Trước đó, Tesla đã từng lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động khai thác lithium. Vào năm 2020, công ty xe điện này đã được cấp phép khai thác lithium ở bang Nevada (Mỹ) sau khi mua lại một công ty từng hoạt động trong lĩnh vực này, theo Fortune. Ngoài ra, Tesla được cho đang tuyển dụng những nhân sự phù hợp nhất cho hoạt động khai thác khoáng sản.