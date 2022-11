Tên trộm chuyên đột nhập công sở có tiền án giết người

Cần tiền mua ma túy, Hưng sắm "đồ nghề" rồi phá khóa nhiều công sở, trường học ở Hà Nội lấy cắp gần một tỷ đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hưng (30 tuổi, quê Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Phan Văn Hưng khi bị bắt. Ảnh: N.H.

Hưng khai sau khi mãn hạn tù hồi tháng 6, anh ta thường xuyên sử dụng ma túy.

Giữa tháng 8, người này rời quê ra Hà Nội sống lang thang. Để có tiền mua ma túy, Hưng mua máy cắt, kìm... làm công cụ phá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Hàng ngày, Hưng chạy xe máy quanh các trụ sở, cơ quan Nhà nước và trường học ở Hà Nội, tìm những nơi sơ hở để gây án.

Cơ quan điều tra làm rõ ngày 15/9, Hưng đột nhập trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Hà Nội rồi đục két sắt lấy 90 triệu đồng. Ngày 22/9, tên trộm lẻn vào trụ sở UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, đánh cắp 300 triệu đồng.

Rạng sáng 25/9, Hưng lợi dụng trời mưa to rồi phá cửa, lẻn vào phòng kế toán của trường THCS Mỹ Đình 2. Phá được khóa két sắt, tên trộm đánh cắp 185 triệu đồng. Tiếp đó, anh ta đột nhập trụ sở UBND phường Mỹ Đình 2, lục lọi các phòng rồi lấy đi 160 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm cùng Phòng Cảnh sát hình sự và nhiều đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Đến tối 2/10, đội Cảnh sát hình sự Công an Nam Từ Liêm bắt giữ Phan Văn Hưng khi anh ta xuất hiện gần Bến xe Mỹ Đình. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 750 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan vụ án. Theo cáo buộc, Hưng đã trộm cắp số tiền khoảng một tỷ đồng.

Cảnh sát cho hay Hưng có 3 tiền án. Trong đó, năm 2007, anh ta bị TAND TP Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, tuyên 6 năm tù về tội Giết người. Năm 2014, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt Hưng 3 năm tù do trộm cắp tài sản. Đến năm 2019, Hưng bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 33 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.