TechnoPark Tower đạt chứng chỉ công trình xanh LEED Platinum

Theo thang đánh giá từ Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ, LEED Platinum phiên bản V4 là cấp độ khó đạt nhất của LEED. Để đạt được chứng chỉ này, TechnoPark Tower phải vượt qua 9 tiêu chí khắt khe: Thiết kế tích hợp; vị trí và kết nối; vị trí bền vững; hiệu quả sử dụng nguồn nước; năng lượng và khí quyển; vật liệu và tài nguyên; chất lượng không khí trong nhà; sáng kiến sáng tạo; điểm khu vực. Trong đó, TechnoPark Tower đạt điểm tối đa ở nhiều tiêu chí.

Nhờ các giải pháp sử dụng hiệu quả, TechnoPark Tower có khả năng tiết kiệm đến 17,4% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm (kWh/năm) so với mức cơ bản.

Mặt ngoài tòa nhà được phủ kính cách nhiệt Low-E, giúp giảm hiệu ứng truyền nhiệt 2 chiều từ ngoài vào trong và ngược lại. Hệ thống thông gió hầm đỗ xe và các mái xanh của tòa nhà góp phần giảm hệ số truyền nhiệt. Ngoài ra, hệ thống tấm quang năng cũng được lắp đặt trên mặt hồ, ngay cạnh TechnoPark Tower, để cung cấp nguồn năng lượng tái tạo.

Tòa nhà được trang bị gần 3.000 cảm biến Siemens, dễ dàng phát hiện nơi không có chuyển động để tự động bật tắt ánh sáng khi cần thiết. Khu vực hầm gửi xe được giảm sáng để hạn chế lãng phí năng lượng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên ngoài được điều khiển bởi timer để giảm ô nhiễm ánh sáng.

Trong khi đó, hơn 75% không gian làm việc của tòa nhà đều có ánh sáng ban ngày tự nhiên 300-3.000 lux, giúp đơn vị thuê dễ dàng tận dụng để giảm mức tiêu thụ điện.

Mặt khác, TechnoPark Tower tận dụng toàn bộ lượng nước mưa thu gom tại các bể chứa để tưới cây, đồng thời sử dụng những thiết bị vệ sinh lưu lượng thấp nhằm giảm lượng nước tiêu thụ tại nguồn.

25% tổng diện tích tòa nhà là cây xanh, với điểm nhấn gồm các vườn thư giãn giữa tầng không, được trồng nhiều loại cây bản địa, chịu hạn tốt để tiết kiệm nước tưới.

Đặc biệt, để khuyến khích người thuê sử dụng các phương tiện giao thông xanh, tầng hầm tòa nhà bố trí hệ thống trạm sạc cho ôtô, xe máy điện, 660 vị trí đỗ xe đạp và phòng tắm cho các khách thuê thích đạp xe đến văn phòng làm việc. Ngoài ra, điểm đón xe buýt điện thông minh VinBus cũng được đặt cạnh tiền sảnh, giúp người thuê kết nối nội khu và ngoại khu bằng phương tiện giao thông công cộng xanh.

Ngoài các ưu điểm trên, TechnoPark Tower còn được trang bị nhiều tính năng thông minh do VinSmart triển khai.

Trước LEED Platinum, tháng 11/2021, TechnoPark Tower trở thành tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam đạt giải Trung tâm công nghệ thông minh nhất của Digie Awards (Mỹ).

Những giải thưởng danh giá toàn cầu là sự ghi nhận xứng đáng cho một "công trình có trái tim make in Vietnam". TechnoPark Tower đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu vào top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới, ghi dấu sự phát triển của tầm vóc và trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

LEED (Leadership In Energy And Environmental Design) là bộ tiêu chuẩn trong thiết kế về năng lượng và môi trường do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển. Mục tiêu của LEED là tạo ra những công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Với khả năng áp dụng cho nhiều đối tượng, LEED trở thành tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá các công trình xanh lớn trên thế giới.

Ra đời năm 1995, trải qua nhiều giai đoạn sửa đổi và bổ sung, đến nay LEED v4 đang là phiên bản cập nhật và có yêu cầu cao nhất với 9 tiêu chí chấm điểm khắt khe. Để được trao chứng nhận LEED, các công trình cần đạt tối thiểu 40-49 điểm (tương đương chứng nhận Certified). Nếu muốn sở hữu chứng nhận Platinum cao nhất, công trình phải đạt 80 điểm trở lên.