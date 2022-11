Techcombank tăng lãi suất huy động lên 8,7%/năm

Trong chưa đầy một tháng, Techcombank có lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động khách hàng cá nhân lần thứ hai, đưa lãi suất tối đa tại nhà băng này lên mức 8,7%/năm.

Techcombank có lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động thứ hai trong vòng một tháng. Ảnh: Hà Bùi.

Techcombank vừa công bố biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân mới áp dụng từ ngày 2/11, trong đó ghi nhận mức tăng mạnh ở hầu hết kỳ hạn gửi. Đáng chú ý, đây đã là lần điều chỉnh tăng lãi suất thứ hai của ngân hàng này trong chưa đầy một tháng.

Với biểu lãi suất mới, Techcombank vẫn áp dụng mức lãi suất kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép ở 6%/năm với các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, áp dụng với mọi đối tượng khách hàng mở tài khoản tiết kiệm mới.

Đối với các khoản gửi quay vòng, mức lãi suất dao động trong khoảng 5,6-5,8%/năm. Các mức lãi suất này không thay đổi so với biểu lãi suất huy động cập nhật từ cuối tháng 10.

Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng, đợt điều chỉnh này của Techcombank đã tăng mạnh lãi suất huy động với cả hai hình thức mở mới và quay vòng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi mở mới kỳ hạn 6-11 tháng tại Techcombank hiện dao động quanh mức 7,8-8,2%/năm với khách hàng thường và 7,9-8,4%/năm với khách hàng VIP. So với biểu lãi suất đưa ra cuối tháng 10, các mốc lãi suất kể trên đã tăng 0,3-0,5 điểm %.

Kỳ hạn Mở mới (%/năm) Quay vòng (%/năm) Khách hàng VIP Khách hàng thường Khách hàng VIP Khách hàng thường 1-5 tháng 6 6 5,65-5,8 5,6-5,7 6-11 tháng 7,9-8,4 7,8-8,2 7,2-7,4 7,1-7,2 12 tháng trở lên 8,2-8,7 8,1-8,5 7,5-7,7 7,4-7,5

Với tiền gửi từ 12 tháng trở lên, Techcombank đưa ra mức lãi suất 8,1%/năm; 8,3%/năm và 8,5%/năm với khách hàng thường gửi tiền theo các mốc dưới 1 tỷ đồng ; 1-3 tỷ và 3 tỷ trở lên. Với khách hàng VIP, mức lãi suất tối đa là 8,7%/năm và lãi suất tối thiểu là 8,2%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi quay vòng Techcombank đưa ra hiện phổ biến thấp hơn 0,7-1 điểm % so với lãi suất mở mới, nhưng vẫn cao hơn 0,5-0,7 điểm % so với biểu lãi suất đưa ra hồi cuối tháng 10. Còn nếu so với đầu tháng 10, biểu lãi suất huy động tại Techcombank đã tăng xấp xỉ 2 điểm %/năm.

Thực tế, mức lãi suất gần 9%/năm kể trên mà Techcombank đưa ra không phải hiếm trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng đã tăng mạnh lãi suất từ đầu tháng 10 đến nay.

Mới đây, MBBank cũng đưa ra biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân với mức tối đa 8,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online kỳ hạn 60 tháng. Nếu gửi tại quầy, lãi suất tối đa khách hàng của MBBank nhận được cũng là 8,6%/năm.

Ở các kỳ hạn thấp hơn, MBBank đưa ra mức lãi suất giảm dần với 8,6%/năm cho kỳ hạn 48 tháng; 8,5%/năm cho kỳ hạn 36 tháng; 8,4%/năm ở kỳ hạn 24 tháng; 8,3%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 8,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng hiện được nhà băng này chi trả mức lãi suất 7,7-7,8%/năm nếu gửi online và 7,5-7,7%/năm nếu gửi tại quầy. Trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng đều được nâng lên mức kịch trần 6%/năm.

Tương tự Techcombank, mức lãi suất kể trên của MBBank cũng đã tăng 1,3-1,7 điểm % so với đầu tháng 10.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CÁ NHÂN 12 THÁNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG

Nhãn VIB, ACB, PGBank Vietcombank, Agribank, TPBank, PVComBank, VietinBank, BIDV, SHB, MSB GPBank, BacABank, MBBank NamABank, OCB Saigonbank Kienlongbank, Vietcapital Bank Techcombank, VPBank NCB SCB

%/năm 6.9 7.4 7.9 8 8.2 8.5 8.6 8.7 8.75 9.15

VPBank hiện cũng đưa ra biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân với mức tối đa 8,7%/năm trên kênh quầy và 8,9%/năm trên kênh online, áp dụng với các khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng trở lên.

Với các khoản tiền gửi giá trị thấp hơn cùng kỳ hạn, mức lãi suất khách hàng có thể nhận được dao động trong khoảng 8,2-8,6%/năm nếu gửi tại quầy và 8,4-8,8%/năm nếu gửi online.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tối thiểu khách hàng gửi tiền tại VPBank nhận được hiện nay là 7,7%/năm và tối đa là 8,7%/năm, đều cao hơn 1,5 điểm % so với một tháng trước.

Hiện tại, mức lãi suất huy động cao nhất thị trường vẫn thuộc về NamABank với 11%/năm tại sản phẩm tiền gửi Happy Future. Tuy nhiên, đây là mức lãi suất phân kỳ trong 3 tháng đầu của kỳ hạn 9 tháng, trong 6 tháng tiếp theo, lãi suất sẽ được điều chỉnh về mức 5,95%/năm.

NCB cũng có mức lãi suất huy động tối đa 10,5%/năm, tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cá nhân phải gửi tối thiểu 500 tỷ đồng và phải nhận được sự đồng ý của ngân hàng trước.

Với tiền gửi thông thường, lãi suất cao nhất hiện nay thuộc về SCB với mức 9,15%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 9,3%/năm với kỳ hạn 15 tháng trở lên. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng có lãi suất xấp xỉ mốc 9%/năm hiện nay như CBBank, Kienlongbank, VietCapitalbank, Saigonbank, VietABank…