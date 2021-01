Techcombank lãi gần 16.000 tỷ đồng

Với tổng doanh thu năm vừa qua lên tới 27.000 tỷ, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao kỷ lục 15.800 tỷ đồng, tăng 28% so với năm liền trước.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục gần 16.000 tỷ đồng . Đóng góp vào con số lợi nhuận lớn này là kết quả kinh doanh khả quan trong quý IV/2020.

Cụ thể, tính riêng 3 tháng cuối năm, ngân hàng này ghi nhận gần 5.500 tỷ đồng thu nhập lãi thuần (lãi cho vay trừ lãi đi vay), tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Với phần dư nợ chịu ảnh hưởng ít bởi dịch Covid-19 nên Techcombank là một trong số ít ngân hàng duy trì tăng trưởng thu nhập từ tín dụng trong 4 quý của năm 2020 vừa qua.

Tuy nhiên, trong quý cuối cùng của năm, các hoạt động ngoài tín dụng của ngân hàng này đều sụt giảm so với cùng kỳ với số tiền lãi từ dịch vụ giảm 22%; lãi mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 79%; lãi mua bán chứng khoán đầu tư giảm 23%...

Nhờ mức tăng từ tín dụng gần 1.600 tỷ theo giá trị tuyệt đối quý vừa qua mà nhà băng này vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 27%, đạt trên 5.455 tỷ.

Do chất lượng tín dụng không ảnh hưởng nhiều trong quý cuối năm 2020, Techcombank vẫn chi số dự phòng rủi ro tín dụng tương đương cùng kỳ 2019.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA TECHCOMBANK

Nhãn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lợi nhuận trước thuế spline tỷ đồng 878 1417 2037 3997 8036 10661 12838 15800

Kết quả, ngân hàng thu về khoản lợi nhuận trước thuế 5.089 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 28% và là mức lãi trước thuế cao nhất từ trước đến nay ngân hàng ghi nhận trong một quý kinh doanh.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp tại đây cũng là 4.008 tỷ, tăng gần 1/3 so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2020, với tăng trưởng chính từ mảng tín dụng, Techcombank đạt hơn 27.000 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 23% so với năm 2019. Chi phí hoạt động tăng thấp hơn (18%) giúp ngân hàng thu về khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng cao hơn 34%, đạt 18.411 tỷ đồng .

Số tăng mạnh nói trên giúp ngân hàng ghi nhận 15.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong cả năm 2020, tăng 28% so với 2019 bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 3 lần. Con số lợi nhuận kể trên cũng vượt 22% chỉ tiêu cổ đông ngân hàng đặt ra hồi đầu năm và là mức cao nhất trong lịch sử kinh doanh của ngân hàng.

Hiện Techcombank cũng là nhà băng có lãi trước thuế cao thứ 3 toàn hệ thống và cao nhất khối ngân hàng tư nhân, chỉ xếp sau Vietcombank với mức lãi trước thuế xấp xỉ 1 tỷ USD và VietinBank với 16.450 tỷ đồng .

TOP NGÂN HÀNG CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH CAO NHẤT NĂM 2020

Nhãn Vietcombank VietinBank (riêng) Techcombank VPBank Agribank MBBank ACB BIDV VIB TPBank Lợi nhuận trước thuế column tỷ đồng 23068 16450 15800 13000 12869 10688 9596 9017 5800 4300

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm vừa qua của Techcombank là 12.582 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Techcombank đạt trên 439.600 tỷ đồng , tăng 14,6% so với cuối năm trước. Các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng cũng đạt mức tăng trưởng hai chữ số, với dư nợ tín dụng của khách hàng đạt 318.000 tỷ, tăng 23,3%.

Hiện tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng này vào khoảng 0,5%, giảm so với mức 1,3% của cuối năm 2019. Lý do chính khiến tỷ lệ nợ xấu giảm do ngân hàng đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xấu thông qua trích lập dự phòng, với mức bao phủ nợ xấu đạt 171%, cao gần gấp đôi so với năm trước.

Chỉ tiêu tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 12/2020 của Techcombank là 277.500 tỷ đồng , tăng 20%. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 128.000 tỷ, tăng 60,6% so với cuối năm 2019.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh kể trên là nhờ nhu cầu tín dụng đặc biệt tăng mạnh trong quý cuối năm 2020, do các hoạt động kinh tế dần phục hồi sau đại dịch và các doanh nghiệp đẩy nhanh việc đầu tư để tăng trưởng mạnh hơn trong 2021.