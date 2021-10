Tê liệt nghiêm trọng, Facebook phải thông báo lỗi trên Twitter

Facebook, Instagram, WhatsApp... đều không thể truy cập. Điều này khiến mạng xã hội lớn nhất thế giới phải sử dụng tài khoản Twitter để báo lỗi.

Tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook không thể truy cập trên toàn cầu. Công ty này phải sử dụng Twitter, mạng xã hội đối thủ để thông báo về tình trạng không thể truy cập diện rộng.

Cụ thể vào 23h20 ngày 4/10 (giờ Việt Nam), khoảng 2 tiếng sau khi sự cố diễn ra, Facebook chính thức đưa ra thông báo về tình trạng lỗi của nền trảng trên mạng xã hội Twitter.

Bài đăng thông báo lỗi của Facebook trên Twitter.

“Chúng tôi ghi nhận một số người đang gặp sự cố khi truy cập vào ứng dụng và sản phẩm của Facebook. Chúng tôi đang nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Xin lỗi vì sự bất tiện này”, trang Twitter của Facebook viết.

Một thông báo có nội dung tương tự cũng được Facebook phát đi trên trang Twitter chính thức của Facebook App, WhatsApp và Instagram. Facebook phải sử dụng Twitter để thông báo việc không thể truy cập vì trang báo lỗi của nền tảng cũng đang gặp vấn đề.

Sự cố trên diện rộng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh diễn ra ngay sau khi bà Antigone Davis, Giám đốc an toàn toàn cầu của Facebook có một buổi phát trực tiếp trên CNBC để bảo vệ các chính sách của công ty trước cáo buộc Instagram gây hại cho thanh thiếu niên.

Hiện chưa rõ lý do các nền tảng thuộc Facebook không thể truy cập. Tuy nhiên, The Verge cho rằng vấn đề có thể nằm ở DNS. “DNS và các dịch vụ khác của Facebook đang không hoạt động. Có vẻ như BGP của mạng xã hội này đã bị rút khỏi Internet”, ông Dane Knecht, Phó chủ tịch cấp cao của Cloudflare viết trên Twitter.

BGP hay Border Gateway Protocol là giao thức định tuyến cho Internet. Giống như bưu điện xử lý việc vận chuyển thư, BGP chọn ra tuyến đường hiệu quả nhất để điều phối lưu lượng truy cập Internet. Trong trường hợp này, BGP của Facebook đang không hoạt động.

Bên cạnh đó, nữ lập trình viên Jane Manchun Wong cho biết dịch vụ Facebook Workplace cho doanh nghiệp, các trang nội bộ của Facebook cũng đang gặp lỗi.

Tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính, Instagram, WhatsApp và Messenger đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi "This site can't be reached", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.

Trang DownDetector cho thấy Facebook đang gặp lỗi trên diện rộng. Lượng báo cáo sự cố dành cho Facebook tăng mạnh từ 22h30 ngày 4/10 với gần 20.000 báo cáo tại nhiều khu vực khác nhau như Mỹ, Indonesia, Ấn Độ…