TCP nói về việc phóng viên Zing bị giữ tại bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21/11, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng vận hành Công ty cổ phần TCP (đơn vị quản lý bãi xe tại sân bay Tân Sơn Nhất), cho biết lãnh đạo đơn vị này đã yêu cầu nhân viên trực báo cáo lại vụ việc phóng viên Zing bị giữ lại 2 giờ khi tác nghiệp việc phân làn đón xe.

Theo ông Tuấn, lãnh đạo của TCP đã nghe thuật lại và nghe ghi âm cuộc trò chuyện hôm đó giữa phóng viên và bảo vệ, giám sát của TCP. Công ty này cho rằng quan điểm của họ là luôn tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Song, vì điều kiện đảm bảo an ninh nên TCP có những nguyên tắc riêng.

"Khu vực bãi xe của sân bay Tân Sơn Nhất khá đặc thù nên luôn phải chú trọng vấn đề an ninh. Những ai xuất hiện tại đây mà có những hành động có thể nghi vấn về an ninh sẽ được bảo vệ hỏi và đề nghị xuất trình giấy tờ. Quá trình trao đổi giữa hai bên có thể không có sự hiểu ý dẫn đến làm việc kéo dài", ông Tuấn nói.

Vị Trưởng phòng vận hành Công ty cổ phần TCP cũng cho biết lãnh đạo công ty đã nhắc nhở nhân viên khi có sự việc cần báo cáo lãnh đạo kịp thời để có hướng xử lý.

Phóng viên Zing bị giữ lại 2 giờ đồng hồ. Ảnh: Quỳnh Danh.

3 ngày trước, phóng viên của Zing đến tác nghiệp tại khu vực bãi giữ xe ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất thì bị giữ lại làm việc, viết biên bản trong khoảng 2 giờ.

Bảo vệ và giám sát của Công ty cổ phần TCP đề nghị phóng viên xuất trình giấy tờ và yêu cầu xóa clip, hình ảnh vừa ghi nhận. Tuy nhiên, phóng viên cho rằng khu vực tác nghiệp không hề đặt biển báo cấm quay phim, chụp ảnh và đề nghị được gặp người có thẩm quyền để đăng ký.

Khi phóng viên không chấp nhận xóa hình ảnh thì đơn vị này gọi một số công an đến. "Công an đến và chúng tôi vẫn không chấp nhận xóa hình, yêu cầu nhà xe cho xem quy định cấm quay phim, chụp ảnh. Khoảng 10 phút sau khi đại diện bãi xe cho biết sẽ đi tìm quy định mà chưa thấy quay lại, công an cũng rời đi và nói chúng tôi ngồi chờ để làm việc tiếp với TCP", phóng viên kể.

Zing đã liên hệ với Công an quận Tân Bình và Công an của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, tuy nhiên, đại diện hai cơ quan này cho biết khu vực tác nghiệp thuộc quản lý của TCP.

Trong biên bản của TCP ghi nhận: "Hai người trên (phóng viên của Zing - PV) từ chối xóa hình ảnh, clip và yêu cầu được xem quy định. Sau thời gian hỏi ý kiến phòng vận hành, ca trực giám sát yêu cầu nếu sử dụng hình ảnh và clip để đăng bài thì phải tuân theo Luật Báo chí và ca trực giám sát không cung cấp quy định bởi lý do nội bộ".

Theo phóng viên, tổng cộng thời gian ngồi làm việc với bên nhà xe là từ 16h30 đến hơn 18h30.