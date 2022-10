Taylor Swift xóa cảnh gây tranh cãi trong MV 'Anti-Hero'

Nhiều khán giả tố Taylor Swift kỳ thị người béo trong Anti-Hero. Cô cho rằng đây chỉ là chia sẻ về căn bệnh mà cô phải trải qua trong quá khứ và đã xóa cảnh này.

Ngày 27/10, Page Six đưa tin Taylor Swift đã xóa phân cảnh được cho là kỳ thị người có thân hình mập mạp (fatphobic) khỏi MV Anti-Hero sau khi một số chuyên gia y tế, nhà phê bình và người hâm mộ lên tiếng.

Cụ thể trong MV Anti-Hero có phân cảnh Taylor Swift bước lên cân và kim chỉ vào chữ FAT (béo). Sau đó, một phiên bản Taylor khác nhìn vào phiên bản "Taylor béo" rồi lắc đầu.

Phân cảnh được cho là kỳ thị người béo trong Anti-Hero. Ảnh: Pagesix.

Nhiều người tố giọng ca All to well kỳ thị người béo ngay khi MV được đăng tải. Kariann Kloss, em gái siêu mẫu Karlie Kloss - bạn thân của Taylor đã đăng bài phê phán MV Anti-Hero lên mạng xã hội.

Shira Rosenbluth, chuyên gia về điều trị chứng rối loạn ăn uống lên tiếng: "Trong MV của Taylor Swift, cô ấy nhìn xuống cái cân hiện lên chữ "béo", cho rằng đây là hậu quả về bệnh tâm lý mà cô ấy trải qua. Bị rối loạn ăn uống không phải là lý do cho chứng sợ béo. Đây là cách khá tệ để mô tả về hình ảnh cơ thể. Những người béo không cần phải bị nhấn mạnh một lần nữa rằng cơn ác mộng của mọi người là trở nên giống chúng tôi".

Đội ngũ sản xuất của Taylor phải xóa phân cảnh này ngay sau khi nhận chỉ trích. Ảnh: Pagesix.

Rất nhiều người cũng bình luận đây là chi tiết thiếu tinh tế của nữ ca sĩ và cần được loại bỏ để tránh những sự xúc phạm không đáng có. Những chỉ trích này dẫn đến việc đội ngũ sản xuất của Taylor phải xóa phân cảnh khỏi MV Anti-Hero.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả nghiêng về phía Taylor. Họ đáp trả Anti-Hero là MV mà Taylor Swift đào sâu vào những nỗi bất an về bản thân, kể những trải nghiệm cá nhân.

Tài khoản @killthearch viết: "Chứng rối loạn ăn uống khiến những người gầy cũng cảm thấy như thể họ béo. Cô ấy chắc hẳn không có ý xấu gì. Taylor chỉ kể chứng rối loạn ăn uống của bản thân mà thôi".

Năm 2020, Taylor Swift từng chia sẻ trong bộ phim tài liệu Miss Americana rằng cô trải qua nhiều năm bị rối loạn ăn uống. Vào năm 2017, nữ ca sĩ bị đồn có bầu vì ngoại hình tăng cân, bụng không phẳng lỳ như trên ảnh. Mỗi lần ra ngoài vào thời điểm đó, cô muốn phát khóc khi liên tục bị paparazzi hỏi "Cô có thai à?".

Năm 2017, ngoại hình của Taylor Swift khiến nhiều người nghi ngờ cô có thai. Ảnh: quora.

Trong số 13 track thuộc album Midnights, Anti-Hero là ca khúc thu hút chú ý nhất vì được lựa chọn phát hành MV chính thức. Taylor Swift vừa viết lời, vừa đạo diễn cho bài hát này. Nội dung bài hát tập trung khai thác chủ đề “sự chán ghét đối với bản thân”, một trong những góc khuất mà cô đối diện suốt nhiều năm qua.

Ra mắt ngày 21/10, Midnights nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Midnights là tập hợp câu chuyện 13 đêm mất ngủ của Taylor, nói về khoảnh khắc riêng tư nhất trong ngày khi cô được sống là chính mình. Album lập kỷ lục về số lượt stream lớn trong ngày đầu tiên phát hành.