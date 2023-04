Tay súng livestream cảnh bắn chết nhiều người trong ngân hàng Mỹ

Một nhân viên ngân hàng 25 tuổi nổ súng tại nơi làm việc ở trung tâm thành phố Louisville, Kentucky (Mỹ) vào sáng 10/4 và phát trực tiếp vụ tấn công khiến 5 người chết.

Nhân chứng kể lại cảnh nhân viên xả súng hàng loạt trong ngân hàng Mỹ Một số nhân chứng đã nghe những tiếng nổ lớn, khi tay súng Connor Sturgeon tấn công vào nơi anh làm việc ở thành phố Louisville, Kentucky (Mỹ) ngày 10/4.

Tay súng được xác định là Connor Sturgeon, nhân viên tại Ngân hàng Old National Bank, CNN dẫn tuyên bố của cảnh sát trưởng tạm thời Louisville Metro Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

Tay súng đã bị cảnh sát giết sau một cuộc đấu súng. 4 trong số các nạn nhân, đã chết vào sáng 10/4, được xác định là Joshua Barrick (40 tuổi), Juliana Farmer (45 tuổi), Tommy Elliott (63 tuổi) và James Tutt (64 tuổi).

Ban đầu, nhà chức trách cho biết 9 người khác bị thương trong vụ tấn công, trong đó có một sĩ quan cảnh sát 26 tuổi mới tốt nghiệp học viện cảnh sát 10 ngày trước bị bắn vào đầu.

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết 5 người trong số những nạn nhân bị thương có vết thương do đạn bắn. Cuối đêm 10/4, cảnh sát cho biết Deana Eckert (57 tuổi), một trong những nạn nhân bị thương, đã qua đời, nâng số người chết lên 5 người.

Cảnh sát tại hiện trường la liệt mảnh kính vỡ tại Old National Bank sau vụ xả súng hàng loạt. Ảnh: WDRB.

Xả súng tại ngân hàng

Vụ nổ súng hàng loạt bắt đầu tại Old National Bank trên Phố East Main ngay sau 8h30 (theo giờ địa phương), khoảng 30 phút trước khi ngân hàng mở cửa.

Rebecca Buchheit-Sims, một quản lý tại ngân hàng, nói với CNN rằng sự việc xảy ra trong cuộc họp nhân viên buổi sáng. Một số người có mặt tại địa điểm, trong khi những người khác họp trực tuyến.

Buchheit-Sims đã chứng kiến cảnh tượng đồng nghiệp của mình bị bắn từ máy tính.

Các nhà điều tra kiểm tra các lỗ đạn tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Paul Humphrey, phó cảnh sát trưởng Louisville Metro Police, cho biết cảnh sát đã đến ngân hàng trong vòng 3 phút sau khi được điều động và phát hiện kẻ xả súng vẫn đang nổ súng.

Gwinn-Villaroel cho biết cảnh sát đã đấu súng và bắn hạ tay súng.

Thị trưởng Craig Greenberg sau đó gửi lời cảm ơn tới những người phản ứng đầu tiên “dũng cảm và anh hùng” vì hành động của họ.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động của họ đã cứu được nhiều mạng người”, ông nói.

Sau vụ nổ súng, một lượng lớn cảnh sát đã phong tỏa phần lớn đường phố trung tâm thành phố. Các cảnh quay cho thấy kính vỡ vương vãi ở lối vào của Old National Bank.

Một nguồn tin nói với CNN rằng khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng là súng trường kiểu AR-15. AR-15, súng trường bán tự động, là loại súng trường dân dụng phổ biến nhất ở Mỹ.

Theo Khảo sát Vũ khí Quốc gia Mỹ năm 2021, khoảng 24,6 triệu người đã sở hữu AR-15 hoặc súng trường kiểu tương tự.

AR-15 và các nhánh vũ khí của nó được lựa chọn trong nhiều vụ xả súng hàng loạt gần đây, bao gồm ở trường Sandy Hook, Connecticut, nhà hát Aurora, Colorado, bữa tiệc ngày lễ ở San Bernardino, California hay siêu thị Buffalo, New York.

Chỉ hai tuần trước, một tay súng đã sử dụng vũ khí kiểu AR-15 và hai khẩu súng khác trong vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học tư thục Cơ đốc giáo ở Nashville, giết chết 3 người lớn và 3 trẻ em 9 tuổi.

Tín hiệu cảnh báo

Sturgeon đã làm việc tại ngân hàng hơn một năm nhưng được thông báo rằng anh sẽ bị chấm dứt hợp đồng, theo một nguồn thực thi pháp luật.

Nguồn tin cho biết Sturgeon đã viết lời nhắn cho cha mẹ và một người bạn rằng anh sẽ xả súng ở ngân hàng. Theo nguồn tin này, không rõ liệu lời nhắn đó được viết giấy hay gửi qua email, cũng như liệu nó đã được nhìn thấy trước hay sau khi vụ việc xảy ra.

Vụ nổ súng đã được phát trực tiếp trên Instagram và bị gỡ xuống, nhưng không phải ngay sau vụ nổ súng. Cảnh sát đang sở hữu đoạn video, theo nguồn tin.

Người dân tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ sau vụ xả súng tại Old National Bank. Ảnh: Reuters.

Sturgeon viết trên hồ sơ LinkedIn rằng anh từng thực tập tại ngân hàng trong 3 mùa hè liên tiếp năm 2018-2020, trước khi làm việc toàn thời gian vào tháng 6/2021.

Sturgeon tốt nghiệp Đại học Alabama vào tháng 12/2020 với bằng cử nhân và thạc sĩ tài chính, theo người phát ngôn của trường đại học.

Một người bạn học cũ thời trung học biết rõ về Sturgeon và gia đình nói rằng anh chưa bao giờ thấy bất kỳ “dấu hiệu hoặc tín hiệu đỏ nào cho thấy điều này có thể xảy ra”.

“Sturgeon là một đứa trẻ thực sự ngoan, xuất thân từ một gia đình thực sự tốt”, người bạn cùng lớp đã không nói chuyện với Sturgeon trong những năm gần đây cho biết. “Điều này thật sự vô lý. Tôi không thể tin được”.

Trong bài luận đại học năm 2018 được đăng lên trang web CourseHero, một người dùng được xác định là sinh viên Đại học Alabama, tên Connor Sturgeon, đã viết rằng anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở trường.

“Lòng tự trọng của tôi từ lâu đã là một vấn đề đối với tôi”, bài luận viết. “Là một đứa trẻ phát triển muộn ở trường cấp hai và cấp ba, tôi đã phải vật lộn ở mức độ nhất định để hòa nhập. Điều này khiến tôi cảm thấy một hình ảnh hơi tiêu cực về bản thân và nó vẫn tồn tại cho đến giờ”.

Người này viết rằng ở trường đại học, anh “bắt đầu trưởng thành về mặt xã hội và đang thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực này”. Anh hy vọng sẽ “tự nhận thức rõ hơn và bắt đầu trở thành một người 'tốt hơn'".

Tân binh cảnh sát bị bắn vào đầu

Nickolas Wilt (26 tuổi), một tân binh cảnh sát, đã chạy về phía tiếng súng và bị bắn vào đầu, cảnh sát trưởng thông báo. Anh đang trong tình trạng nguy kịch.

Wilt tốt nghiệp học viện cảnh sát vào ngày 31/3, chỉ 10 ngày trước vụ nổ súng.

Sĩ quan Nickolas Wilt. Ảnh: Sở cảnh sát Louisville Metro.

Tại cuộc họp báo hôm 10/4, Thống đốc Andy Beshear cho biết một nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng - ông Tommy Elliot - là “một trong những người bạn thân nhất của tôi”.

Ông Elliott là phó chủ tịch cấp cao của ngân hàng, theo thông tin trên LinkedIn.

“Tommy Elliott đã giúp tôi xây dựng sự nghiệp luật sư, giúp tôi trở thành thống đốc, cho tôi lời khuyên để trở thành một người cha tốt”, Thống đốc Beshear kể lại.

“Ông ấy là một trong những người tôi nói chuyện nhiều nhất trên thế giới và rất hiếm khi chúng tôi nói về công việc của tôi. Ông ấy là một người bạn tuyệt vời”, ông chia sẻ.

“Tôi chứng kiến nhiều người bị sát hại”

Rebecca Buchheit-Sims, quản lý tại ngân hàng, cho biết vụ nổ súng diễn ra rất nhanh khi cô đang theo dõi cuộc họp trực tuyến buổi sáng của ngân hàng.

“Ngay sau khi cuộc họp bắt đầu, tay súng xả súng vào phòng họp. Tôi đã chứng kiến nhiều người bị sát hại. Tôi không biết diễn tả thế nào về cảnh tượng đó”, cô Buchheit-Sims nói với CNN.

Caleb Goodlett - một người chồng có vợ làm việc tại Old National Bank - nói với CNN rằng vợ anh đã gọi điện thoại và nói có người nổ súng trong ngân hàng và cô ấy bị nhốt trong căn hầm bên trong ngân hàng. Goodlett gọi 911 nhưng các sĩ quan cảnh sát đã biết về vụ nổ súng.

Anh mô tả đó là một cuộc điện thoại sốc vào lúc 8h30. Hiện người vợ đã được an toàn và Goodlett đã được nói chuyện với cô.

Một nhân chứng khác có tên Hagan Curd cho biết anh đang dắt chó đi dạo trên phố East Main vào sáng 10/4 thì thấy mọi người chạy về phía mình. Một số tiếng súng có thể được nghe thấy trong video anh quay tại hiện trường.

Curd kể lại: “Tôi thấy mọi người bỏ chạy và sau đó một số người khác lao ra khỏi ôtô và bắt đầu chạy theo. Tôi nghe thấy tiếng cảnh sát la hét và nói với mọi người rằng có một người nổ súng ở ngân hàng và hãy lùi lại”.

Old National Bank có trụ sở đôi tại Evansville (bang) Indiana và Chicago và có hơn 250 trung tâm ngân hàng trên khắp vùng Trung Tây. Nhóm điều hành của ngân hàng đang đến Louisville, công ty cho biết trên Facebook.

Khu vực đô thị Louisville, nằm dọc theo ranh giới của bang Kentucky với Indiana, có dân số khoảng 630.000 người, theo Báo cáo Điều tra dân số năm 2020.

Ông Jim Ryan, Giám đốc điều hành của Old National Bank, cho biết: “Sự an toàn của nhân viên trụ sở Old National Bank và tất cả nhân viên tại các trung tâm là điều tối quan trọng. Trong lúc chờ đợi thêm thông tin chi tiết, chúng tôi đang triển khai hỗ trợ nhân viên và dành tâm trí và lời cầu nguyện của mình cho những người bị ảnh hưởng trong thảm kịch”.

Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ xả súng hàng loạt mới nhất và kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ hành động đối với luật súng đạn.

“Một lần nữa, đất nước chúng ta lại phải khóc thương sau hành động bạo lực súng đạn vô nghĩa - Jill và tôi cầu nguyện cho những người đã mất và bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng hôm nay. Quá nhiều người Mỹ đang phải trả giá bằng mạng sống cho sự không hành động đó. Khi nào các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội sẽ hành động để bảo vệ cộng đồng của chúng ta?”, ông Biden viết trong đăng tải trên Twitter.