Tàu kéo không số hiệu chở 18 người vượt biên trên biển

Phát hiện lực lượng biên phòng tuần tra trên biển, chiếc tàu kéo không số hiệu chở hàng chục người tăng tốc bỏ chạy nhưng bất thành.

Sáng 23/3, VKSND TP Phú Quốc (Kiên Giang) bàn giao 5 bị can cùng hồ sơ vụ án Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Đậu (61 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang), Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi), Phạm Văn Phú (46 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An), Vũ Văn Trường (33 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nam Định).

Các bị can tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: Tuấn Anh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đêm 14/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (đóng tại Phú Quốc) phát hiện tàu kéo không số hiệu chạy từ Bãi Xếp về hướng Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ phát tín hiệu yêu cầu tàu kéo dừng lại để kiểm tra nhưng người cầm lái tăng tốc bỏ chạy.

Sau một lúc truy đuổi, lực lượng biên phòng tiếp cận được tàu kéo. Trên tàu lúc đó có 23 người ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, 18 người được nhóm của Đậu tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi củng cố lời khai của những người trên tàu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp Đậu, Tâm, Phú, Trường và Anh. 18 người còn lại bị xử lý hành chính.