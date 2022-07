Tàu chiến Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa

Hải quân Mỹ ngày 13/7 cho biết tàu khu trục USS Benfold đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trung úy Nicholas Lingo, người phát ngôn của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, cho biết đây là hoạt động thứ hai trong năm nay, được gọi là tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa, nhắm vào "yêu sách hàng hải quá mức" của Bắc Kinh trong vùng biển khu vực, CNN đưa tin.

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold đã "thực thi quyền tự do đi lại phù hợp với luật pháp quốc tế".

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc (PLA) sau đó đã cảnh báo tàu khu trục Mỹ và triển khai lực lượng yêu cầu USS Benfold rời khỏi.

Tuy nhiên, Lingo, người phát ngôn Hạm đội 7, nói rằng hoạt động của tàu khu trục Mỹ nhằm “bảo vệ quyền, tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển được công nhận trong luật pháp quốc tế".

Tàu khu trục USS Benfold. Ảnh: Hải quân Mỹ.

"Các yêu sách hàng hải rộng lớn và bất hợp pháp ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, giao thương tự do và thương mại không bị cản trở, cũng như quyền tự do về cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông", thông báo của Hải quân Mỹ cho biết.

Thông báo của Hải quân Mỹ cũng thách thức tuyên bố hồi năm 1996 của Trung Quốc về đường cơ sở thẳng quanh quần đảo Hoàng Sa.

"Luật pháp quốc tế không cho phép các quốc gia như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập đường cơ sở xung quanh toàn bộ nhóm đảo phân tán. Với những đường cơ sở này, Trung Quốc đã cố gắng yêu sách nhiều vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hơn quyền được hưởng theo luật pháp quốc tế", theo tuyên bố của Hạm đội 7.

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.