Tàu cháy giữa biển, 18 người thoát chết

Tàu chở 14 khách từ đảo Cù Lao Chàm vào TP Hội An bất ngờ bốc cháy. Bốn thuyền viên cùng hành khách được cứu thoát.

Vụ cháy tàu xảy ra lúc hơn 13h ngày 22/11 trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Thời điểm này, tàu đò mang số hiệu QNa 1248 do ông Ngô Công Trí (47 tuổi, ở phường Cẩm An, TP Hội An) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên đang đi từ đảo Cù Lao Chàm vào TP Hội An.

Người bị nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: B.P.

Khi cách biển Cửa Đại khoảng 2 hải lý, tàu của ông Trí bất ngờ bốc cháy. Lúc này, ngoài số người trên còn có 14 hành khách.

Trao đổi với Zing, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận tin báo, đơn vị điều động 2 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, 4 ca nô của doanh nghiệp cũng được điều động thêm để tham gia cứu nạn.

Lúc 13h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người trên tàu QNa 1248 và đưa vào biển Cửa Đại an toàn.

Đại tá Mẫn cho hay vụ cháy khiến ít nhất một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.