Tàu Bắc - Nam lật ngang vì va phải xe tải

Cú va chạm với xe tải khiến đầu máy tàu SE4 lật ngang, 2 toa tàu trật bánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, lái xe tải lấn vào hành lang an toàn đường sắt.

Lúc 4h ngày 27/1, tại khu gian đường sắt Phủ Lý - Đồng Văn, đoàn tàu SE4 chạy hướng TP.HCM đi Hà Nội đã tông vào một ôtô tải chở gỗ bên lề đường.

Cú va chạm trực diện với buồng lái khiến đầu máy lật ngang, 2 toa phía sau (toa phát điện và toa bưu vụ) cũng trật bánh, xoay ngang đường ray. Xe tải chở gỗ cũng bị hư hỏng.

Tàu SE4 trật bánh, đầu máy lật ngang tại hiện trường. Ảnh: Cộng đồng đường sắt Việt Nam.

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tải buồn ngủ, điều khiển xe láng vào hộ lan, đổ xuống đường tàu đúng lúc tàu sắp đi qua. Lái xe đã nhảy ra dùng đèn pin vẫy báo hiệu cho tàu, lái tàu đã hãm phanh nhưng do khoảng cách quá gần nên vẫn va chạm.

Sự cố khiến lái tàu bị thương. Hành khách trên tàu đều an toàn. Đường sắt Bắc - Nam đoạn Đồng Văn - Phủ Lý bị gián đoạn, ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến tàu. Chuyến tàu SE7 dự kiến xuất phát sáng cùng ngày từ Hà Nội đã phải lùi lịch chạy.

Xe tải chở gỗ bị hư hỏng. Ảnh: Cộng đồng đường sắt Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã điều động xe khách chở hành khách trên tàu gặp nạn về Hà Nội. Các đơn vị cứu hộ đang được huy động để khắc phục tai nạn, giải phóng đường sắt Bắc - Nam.