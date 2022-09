Tạt axit tình nhân, người phụ nữ bị bắt sau 24 năm bỏ trốn

Lợi dụng việc được tạm hoãn chấp hành án, bà Mỵ bỏ trốn. Cảnh sát mới đây phát hiện người phụ nữ này tại tỉnh Ninh Thuận.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mỵ (62 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) theo quyết định truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Phạm nhân Nguyễn Thị Mỵ. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/11/1998, do mâu thuẫn tình cảm, bà Mỵ đã lấy lọ axit H2SO4 hàm lượng 70% tạt vào mặt và người ông Đ.Đ.G. (ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Vụ việc khiến ông G. bị thương tật 68%.

Tại tòa, người phụ nữ bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Do tình trạng sức khỏe yếu, ngày 25/1/2000, bà Mỵ được TAND tỉnh Hà Nam ra quyết định tạm hoãn thi hành án 12 tháng. Lợi dụng việc được tạm hoãn thi hành án, người phụ nữ này bỏ trốn khỏi địa phương, đi một số tỉnh phía nam sinh sống và thay tên đổi họ.

Đến ngày 9/9, xác định phạm nhân đang lẩn trốn tại khu vực phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ người này.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao phạm nhân Mỵ cho Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam để thi hành bản án theo quy định.