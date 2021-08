Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0

Đến 26/8, hơn 800 người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM đã được tập trung lại. Qua đó, 69 trường hợp F0 được phát hiện và đưa đi cách ly, điều trị.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đưa ra tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM chiều tối 26/8.

Hiện, công an thực hiện nhiệm vụ tập trung người lang thang, cơ nhỡ để chăm sóc. Công an cũng phát hiện nhiều người lang thang nghiện ma túy và đã đưa đi chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Thuận Thắng.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố còn khoảng 100 người nước ngoài (lang thang - PV) nhưng trong 3-4 ngày mới tập trung được một người. Bên cạnh đó, trong nhóm người được theo dõi về đứt bữa, có khoảng 1.000 người nước ngoài.

Thứ trưởng Ngọc cũng lưu ý hiện thành phố có gần 20.000 người nghiện. Những ngày này, trưởng công an xã, phường cần quản lý chặt chẽ, nếu không, họ sẽ đi lang thang ra ngoài, có khả năng trở thành nguồn lây nhiễm hoặc gây ra tội phạm, trộm cắp, gây rối.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận định thời gian qua, các đội phục vụ an sinh, các đội tiếp cận y tế của phường, xã đã làm việc rất trách nhiệm, kịp thời. Tuy nhiên, ông cũng thông tin công an đã phát hiện có dấu hiệu chênh lệch giá trong quá trình "mua hộ" cho người dân.

"Tôi vẫn nói người dân nhìn chúng ta thực hiện thế nào, hành động ra sao để người dân tiếp tục chấp hành giãn cách xã hội. Còn để hình ảnh thiếu trách nhiệm, không phục vụ kịp thời nhân dân thì đây cũng là cái cớ để các đối tượng chống đối, mạng xã hội bôi xấu và làm to chuyện", ông Ngọc cảnh báo.

Người vô gia cư tại TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp.

Toàn bộ lực lượng của Bộ Công an vào TP.HCM được phân công phụ trách 12 chốt của thành phố và 39 chốt quận, huyện. Còn 621 chốt của phường, xã thì giao Công an TP.HCM điều động quân của quận, huyện xuống tăng cường. Công an TP.HCM cũng điều 58 chỉ huy cấp phòng xuống theo dõi, đôn đốc cùng lãnh đạo công an quận, huyện, TP.

Lực lượng được bố trí "ai làm đâu, ăn ở đấy", không về nhà trong một tháng để tránh lây nhiễm.

Bộ Công an đã có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn dịch bệnh và dự báo tình hình phức tạp sau dịch Covid-19. Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo trưởng công an xã, phường xây dựng điều tra cơ bản, dự báo tình hình và xây dựng phương án giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an, quân đội phải đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, giữ hình ảnh công an phục vụ nhân dân, hạn chế sự kích động của phần tử xấu gây tình hình phức tạp.

"Những ngày tới không được phép cho bất kỳ ai du di, lợi dụng ra đường để đảm bảo nghiêm túc việc giãn cách", Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.