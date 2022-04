Tập phim đen tối nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Tập mới nhất của TV series “Moon Knight” đã hé mở quá khứ của hai nhân vật Marc Spector và Steven Grant, tạo nên một bi kịch vô tiền khoáng hậu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

TV series Moon Knight đang bước vào hồi kết với tập phim thứ 5 lên sóng ngày 27/4 trên dịch vụ trực tuyến Disney+. Bộ phim theo chân Steven Grant (Oscar Isaac), một nhân viên đứng quầy hàng lưu niệm tại viện bảo tàng. Grant thường xuyên bị mất ý thức và tỉnh dậy tại những địa điểm xa lạ. Trong đầu anh luôn vang lên giọng nói của một người tự xưng là Marc Spector, thôi thúc Steven trao cho gã quyền điều khiển cơ thể. Marc là lính đánh thuê, một tay sai của thần mặt trăng Khonshu.

Nhờ sức mạnh của thần, Marc có thể biến thân thành siêu anh hùng Moon Knight (còn Steven trở thành nhân vật Mr. Knight nền nã hơn). Hai nhân cách trái ngược như nước và lửa, đêm và ngày phải học cách hợp tác để chống lại những thế lực tàn ác còn ẩn mình trong bóng tối và tìm đường sống.

Khoảng trống trong cốt truyện Moon Knight được lấp đầy

Tập phim thứ 5 của TV series Moon Knight có nhan đề Asylum. Theo nhận xét của Polygon, Asylum có thể là tập phim đen tối nhất mà Marvel Studios từng thực hiện. Thông qua chuyến hành trình đi ngược quá khứ, bức chân dung hai người đàn ông Marc Spector và Steven Grant đã được hoàn thiện. Khám phá này phủ lên tập phim một thứ không khí nặng nề và ám ảnh.

Thần Taweret xuất hiện, cho Marc Spector và Steven Grant biết rằng họ đã chết và giờ đây trái tim hai người sẽ được đặt lên bàn cân để quyết định con đường tới địa ngục, thiên đường.

Nối tiếp các sự kiện còn dang dở trong The Tomb (tập 4), Asylum kể lại diễn biến khi Marc và Steven bị nhốt trong viện tâm thần do Dr. Harrow (Ethan Hawke) vận hành. Harrow cố gắng thuyết phục Marc tin rằng những gì đã xảy ra xuyên suốt bộ phim chỉ là ảo tưởng mà bộ não tay lính đánh thuê tự vẽ ra để đối phó với những tổn thương.

Taweret (Anotonia Salib lồng tiếng), nữ thần sinh sản trong hình dạng một con hà mã, lại mở ra trước mắt Marc và Steven một giả định khác. Họ đều đã chết và đang chịu sự đánh giá của các thánh thần trên sa mạc dẫn sang thế giới bên kia - được biết đến với tên gọi Duat.

Theo lời Taweret, trái tim của hai người đàn ông sẽ bị đặt lên bàn cân để quyết định xem họ sẽ bị giam cầm tại sa mạc Duat hay được dẫn tới thiên đường đầy lau sậy. Tuy nhiên cán cân không đứng yên - tương tự như cách chúng chuyển động không ngừng mỗi khi Harrow dùng sức mạnh của gã để đong đếm tội lỗi trong đời hai người đàn ông.

Điều này đẩy Marc và Steven đến một lựa chọn duy nhất - hợp tác để sống còn. Cái bắt tay giữa hai người đàn ông được thể hiện qua hành động đi dọc hành lang ký ức để tìm hiểu về quá khứ chung. Đằng sau mỗi cánh cửa trên đoạn hành lang trắng là một ký ức còn ẩn giấu. Mỗi cánh cửa mở ra là một mảnh ghép trám vào bức tranh quá khứ của hai nhân vật, cũng là những dữ kiện còn thiếu để hoàn thiện cốt truyện phim tính đến lúc này.

Nguồn gốc của siêu anh hùng Moon Knight được hé lộ

Khán giả cũng được thấy quá khứ bi thương của Marc Spector. Thời thơ ấu, anh là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của em trai. Nỗi đau mất con khiến mẹ Marc trở nên cộc cằn, bạo lực và bắt đầu nốc như hũ chìm.

Để chống chọi nỗi đau đớn do bạo lực gia đình, Marc đã tự sáng tạo ra nhân cách Steven Grant dựa trên những bộ phim yêu thích. Anh càng lớn lên, bức tường ngăn cách giữa hai nhân cách Spector và Grant càng lớn.

Moon Knight là người anh hùng ra đời từ khát khao sống mãnh liệt của một người đàn ông giữa cơn tuyệt vọng.

Marc nhận mọi nỗi đau về mình, còn Steven là anh chàng vụng về nhưng rất yêu mẹ. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, Marc bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp làm lính đánh thuê. Trong khi đó, Steven vẫn sống cuộc đời bình lặng, vô lo.

Quyết định này đã tạo tiền đề cho sự ra đời của Moon Knight. Đội đánh thuê của Spector được giao nhiệm vụ đột kích địa điểm khai quật của một nhóm khảo cổ. Nhưng chỉ huy của anh lại muốn thủ tiêu mọi người ở đó, bao gồm cả bố của Layla (May Calamawy).

Marc Spector đã bị trọng thương khi cố gắng bảo vệ các nhà khảo cổ. Bằng chút lực tàn, anh bò tới bức tượng thần Khonshu đặt sâu bên trong khu di chỉ. Tại đây, Spector nghe được tiếng vị thần mặt trăng đề nghị một thỏa thuận hợp tác. Anh sẽ trở thành tay sai cho Khonshu để được sống sót trở về.

Một Marvel u ám và đen tối hơn

Asylum được nhận xét là tập phim pha trộn giữa thể loại phiêu lưu với kinh dị tâm lý mà trong đó, nhân vật chính phải đơn độc chống chọi với căn bệnh tâm thần và nỗi khiếp sợ chính bản thân mình. Dù manh mối về chân tướng sự tồn tại của Marc và Steven đã được cài cắm xuyên suốt các tập phim vừa qua, tiết lộ này vẫn khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Moon Knight là series phim đầu tiên của Marvel Studios khai thác bi kịch của một nạn nhân bị bạo hành, một siêu anh hùng được hoài thai từ tên lính đánh thuê với chứng bệnh đa nhân cách.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel không thiếu các nhân vật với các tổn thương tâm lý. Tony Stark hay Thor là những bệnh nhân PTSD điển hình; Black Widow, Gamora và Nebula đều là những phụ nữ với thời thơ ấu bị bạo hành. Nhưng Moon Knight là tác phẩm đầu tiên của Marvel Studios đi sâu mô tả cuộc đời một nhân vật với chứng bệnh tâm thần cũng như biểu tượng chính nghĩa được xây dựng từ sự méo mó, lệch lạc ấy.

TV series dài 6 tập với Oscar Isaac trong vai chính và Mohamed Diab đạo diễn là sản phẩm cho thấy Marvel Studios đang tìm cách tạo ra một cốt truyện nặng nề, u ám theo tiêu chuẩn của dòng phim hành động dành cho khán giả mọi độ tuổi. Hoặc ngược lại, hãng đang cố mở rộng ranh giới của dòng phim gia đình tới những chân trời đen tối, đòi hỏi khán giả nhiều sự suy tư, nghiền ngẫm hơn.

Dù theo chiều hướng nào, đây cũng nên coi là một dấu hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của hãng phim trong việc làm mới chính mình. Sau Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng được hứa hẹn là một phim siêu anh hùng mang màu sắc kinh dị. Cánh cửa đa vũ trụ đã mở ra với MCU, đồng nghĩa trong tương lai, khán giả sẽ được thấy thêm nhiều siêu anh hùng với thân thế cũng như hành động phức tạp, đầy mâu thuẫn thay vì những biểu tượng chí thiện đã quá quen thuộc.