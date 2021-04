Tập đoàn Thái Lan đầu tư thêm 1,1 tỷ USD vào Việt Nam

Trước mắt, trong năm 2021, Tập đoàn Central Retail sẽ chi 211 triệu USD để mở mới 4 trung tâm thương mại và đại siêu thị Go! cùng 1 siêu thị mini Go! ở một số địa phương.

Ngày 2/4, Central Retail công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh trong 5 năm tới tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư khoảng 35 tỷ bath (tương đương 1,1 tỷ USD ).

Ông Philippe Broianigo, CEO của Central Retail tại Việt Nam cho biết sẽ tập trung phát triển đa ngành, đa nền tảng để gia tăng sự hiện diện tại 55 tỉnh, thành phố, từ thành thị đến nông thôn. Trước đó, trong 9 năm hoạt động tại Việt Nam, lĩnh vực thực phẩm đóng góp gần 70% tổng doanh thu của tập đoàn.

Central Retail sẽ đầu tư thêm 1,1 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 năm tới để mở rộng sự hiện diện khắp 55 tỉnh, thành phố. Ảnh: CR.

Lý giải về chiến lược này, đại diện Central Retail nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất và hấp dẫn nhất thế giới.

Báo cáo của Fitch Solutions vào quý IV/2020 cho thấy ngành dịch vụ tại Việt Nam tăng trưởng 2,34%, đứng đầu là ngành bán sỉ và bán lẻ với 7% tăng trưởng so với cùng kỳ, đóng góp 33,5% vào nền kinh tế. Ngành dịch vụ cũng được dự đoán tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021.

"Chúng tôi sẽ xây dựng các thương hiệu trong lĩnh vực thực phẩm gắn kết chặt chẽ hơn và tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời phát triển các thương hiệu phi thực phẩm cũng như nền tảng đa kênh”, ông Philippe Broianigo chia sẻ.

Thực tế, năm 2020, tập đoàn này đã mở mới 4 trung tâm thương mại Go! tại Trà Vinh, Quảng Ngãi, Buôn Ma Thuột, Bến Tre và 1 siêu thị mini Go! ở Quảng Nam để phục vụ người tiêu dùng khu vực ngoại ô. Bên cạnh đó, Central Retail cũng hoàn tất tái định vị thương hiệu Big C thành Go! tại 5 chi nhánh.

Năm 2021, đại diện tập đoàn khẳng định sẽ đẩy mạnh phát triển mở rộng với tổng giá trị đầu tư khoảng 6,6 tỷ bath (tương đương 211 triệu USD ). Trong đó, 4 trung tâm thương mại và đại siêu thị Go! tại Thái Nguyên, Bà Rịa, Thái Bình và Lào Cai cùng 1 siêu thị mini Go! ở Tây Ninh sẽ được khai trương trong thời gian tới.

Đồng thời, Central Retail tiếp tục chuyển đổi 8 đại siêu thị Big C thành đại siêu thị Go! và chuyển đổi 7 siêu thị Big C thành siêu thị Tops Markets.

Bên cạnh phát triển mở rộng, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát triển nền tảng đa kênh gồm các trang web bán hàng trực tuyến, hotline, xây dựng cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hợp tác với các ứng dụng đặt hàng và dịch vụ "click and drive".

Cuối năm 2020, doanh số từ các nền tảng này của Big C đóng góp 5% doanh thu, dù tỷ trọng hồi đầu năm chỉ 0%. Tại Nguyễn Kim, con số này là 8%.

Hiện toàn hệ thống Central Retail có 37 trung tâm thương mại và 230 cửa hàng trải dài trên 39 tỉnh, TP. Doanh nghiệp thống kê phục vụ trung bình 175.000 khách hàng mỗi ngày.