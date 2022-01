Táo Quân, Thần Tài trong tiếng Anh là gì?

Đầu năm mới, gia chủ không nên cho? Nước - Lửa

Muối - Gạo

Nước - Muối Theo quan niệm dân gian, đầu năm mới, các gia đình kiêng có người đến xin/mượn bật lử, mồi thuốc và nước. Bởi lửa (Hỏa) và nước (Thủy) đều nằm trong ngũ hành. Hỏa tượng trưng cho màu đỏ, đem lại may mắn đầu năm, Thủy là nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ, tượng trưng cho sự sinh sôi, “tiền vào như nước”. Do đó, đầu năm, nếu cho đi lửa, nước đồng nghĩa cho đi may mắn, sự đầy đủ, gia chủ sẽ gặp điều không may. Ảnh: Freepik.