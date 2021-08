Tạo hình phản diện của Christian Bale trong ‘Thor: Love and Thunder’

Chùm ảnh hậu trường mới được công bố từ “Thor: Love and Thunder” mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về tạo hình phản diện Gorr của Christian Bale.

Den of Geek đưa tin trong tuần qua, dự án Thor: Love and Thunder của Marvel Studios tiến hành quay bổ sung một số cụm cảnh. Hình ảnh nam diễn viên Christian Bale trên phim trường trong tạo hình Gorr the God Butcher đã được ghi lại.

Dù chưa đạt hoàn thiện, lớp hóa trang của Bale phần nào giúp khán giả hình dung ra diện mạo của gã phản diện nguy hiểm.

Lần thủ vai phản diện Gorr đánh dấu sự trở lại của Christian Bale với dòng phim siêu anh hùng kể từ sau bộ ba tác phẩm về Batman do Christopher Nolan đạo diễn gần một thập kỷ trước. Nhân vật do Jason Aaron và Esad Ribic sáng tạo vào năm 2013 và thuộc series truyện về Thor.

Hình ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình của Christian Bale trong vai Gorr the God Butcher. Ảnh: Daily Mail.

Gorr the God Butcher là gã người ngoài hành tinh sống cô độc trong một thế giới hoang tàn. Gã đã mất cả gia đình vì nạn đói và thiên tai. Tuyệt vọng, Gorr cầu xin thánh thần xoa dịu nỗi đau và cứu những người gã yêu quý. Nhưng không vị cứu tinh nào xuất hiện. Gorr nguyền rủa những vị thần đã quay lưng với mình và bị dân làng trục xuất vì tội báng bổ.

Tuyệt vọng, lạc lối giữa sa mạc, Gorr bị kéo vào trận chiến giữa hai vị thần. Gã cướp được kiếm của một trong hai người và sát hại ngài. Món vũ khí ấy, thanh All-Black, cũng trao cho hắn quyền năng di chuyển giữa các thế giới và giết những vị thần khác. Gorr đã lợi dụng triệt để món vũ khí này cho cuộc trả thù thánh thần của mình. Và rồi Thần Sấm lọt vào tầm ngắm của gã.

Thor: Love and Thunder là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm của Chris Hemsworth và tác phẩm thứ hai do đạo diễn Taika Waititi thực hiện. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt ăn khách của Hollywood như Russell Crowe, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Matt Damon, Melissa McCarthy…

Thor: Love and Thunder dự kiến phát hành từ 6/5/2022.