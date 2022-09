Tạo hình nàng tiên cá gây tranh cãi

Sự kiện giới thiệu loạt dự án bom tấn sắp ra mắt D23 Expo do Disney tổ chức gây tranh cãi dữ dội với tạo hình khác lạ của nàng tiên cá trong trailer The Little Mermaid.

Đoạn trailer mở đầu bằng khung cảnh vùng biển mênh mông, bí ẩn với từng cơn sóng vỗ, rạn san hô và những loài sinh vật biển tung tăng bơi lượn. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp mắt, đầy sức mê hoặc dưới kỹ xảo điện ảnh ấn tượng của Disney.

Cùng chú cá Flounder thân thuộc, nàng tiên cá Ariel (Halle Bailey thủ vai), xuất hiện với chiếc đuôi dài lộng lẫy và mái tóc hung được tết theo kiểu dreadlock. Cuối đoạn trailer, Ariel đã hát lên ca khúc kinh điển Part of your world của Jodi Benson, thể hiện khát khao được khám phá thế giới hấp dẫn phía trên mặt biển của mình.

Chỉ sau 2 ngày đăng tải, đoạn trailer 1 phút 23 giây thu về hơn 9 triệu lượt xem và 80 nghìn bình luận. Đa số là những lời đùa cợt và chế giễu bộ phim gián tiếp bằng cách trích dẫn những sự kiện, hành động hay lời thoại không thật sự diễn ra, thường là của một bộ phim khác. Nhiều ý kiến cho rằng, tạo hình của diễn viên chính thực sự không phù hợp và “đạp đổ” hình tượng nàng tiên cá vốn đã quen thuộc với tuổi thơ khán giả so với phiên bản hoạt hình gốc năm 1989.

Sở hữu ngoại hình đẹp nhưng Halle Bailey bị chỉ trích vì khác xa hình tượng nàng tiên cá "nguyên bản".

Sở dĩ, nàng tiên cá in đậm trong tiềm thức khán giả hâm mộ với ngoại hình xinh xắn cùng mái tóc đỏ bồng bềnh, nổi bật trên làn da trắng nõn, mịn màng. Trong khi đó, Halle Bailey lại sở hữu diện mạo đặc trưng của người da màu với làn da nâu khỏe khoắn và kiểu tóc dreadlock trứ danh.

Trên tờ Variety, một độc giả viết: "Tôi cảm thấy như Ariel đã bị giết chết, rùng mình khi nghe thông tin này. Sự thay đổi như thể cướp đoạt chủng tộc của một nhân vật được hình thành lâu nay dù đó là nhân vật cổ tích, hư cấu". Dẫu biết Disney đang cố gắng phá vỡ định kiến chủng tộc trong các bộ phim của mình, nhưng việc “cố đấm ăn xôi” lựa chọn một diễn viên da màu vào vai nàng tiên cá huyền thoại khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.

Tuy vậy, một số người cho rằng, lỗi lầm thuộc về Disney chứ không phải nữ diễn viên trẻ. “Tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho Hailey. Cô ấy thật xinh xắn, tài năng và không đáng phải nhận những sự ghét bỏ mà Disney đã vô tình gây ra cho cô ấy. Quyết định tái hiện tác phẩm kinh điển bằng cách này, họ đã phá hủy giấc mơ thời thơ ấu của hàng triệu người xem và đẩy một nữ diễn viên da màu vào thế bị chỉ trích”, tài khoản Dasha nhận xét.

Đặt những tranh cãi xoay quanh Halle Bailey qua một bên, quyết định “bổ sung” yếu tố nhân văn của Disney lần này chắc hẳn không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. The Little Mermaid vốn là bản live-action từ bộ phim hoạt hình nhạc kịch kinh điển trong quá khứ, không phải ý tưởng mới hay chuyển thể từ một truyện cổ khác.

Bên cạnh đó, nhà văn Hans Christian Andersen đã viết The Little Mermaid vào năm 1837, thời điểm mà nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn gay gắt. Ông mô tả: “Her skin was as clear and delicate as a rose-leaf, and her eyes as blue as the deepest sea” (làn da của nàng trắng sáng và mềm mịn như cánh hồng, còn đôi mắt nàng biếc xanh như đại dương sâu thẳm). Do đó, việc khán giả tỏ ra khó chịu khi hình tượng của Ariel bị thay đổi so với nguyên tác là điều dễ hiểu.

Bỏ qua tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất và giọng hát của Halle Bailey cũng rất đáng được mong đợi.

Tuy nhiên, Halle Bailey không đáng bị gánh chịu những chỉ trích nặng nề như vậy. Có thể thấy, Disney đã rất chú trọng tiếng hát của Ariel trong phiên bản phim mới này và giọng ca cao vút đầy truyền cảm của nữ diễn viên trẻ hoàn toàn phù hợp với tiêu chí. Đạo diễn Rob Marshall từng nhấn mạnh: “Halle sở hữu những phẩm chất diễn viên đáng kinh ngạc để đào sâu vai diễn, khám phá thế giới nội tâm và những đam mê trong trái tim của nàng tiên cá xinh đẹp. Tôi thật sự đã rơi nước mắt khi cô ấy hoàn thành phần trình diễn”.