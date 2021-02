Tạo hình mới của Joker trong 'Justice League'

"Justice League: Director's Cut" vừa tung ra ảnh tạo hình chính thức của nhân vật Joker do Jared Leto thủ vai.

Hồi đầu tháng 2, đạo diễn Zack Snyder đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về nhân vật Joker, phiên bản xuất hiện trong tác phẩm Justice League: Director's Cut. Tuy nhiên, bức hình chỉ cho thấy bóng mờ của nhân vật, không nhìn rõ khuôn mặt hay bất kỳ chi tiết đầu tóc, trang phục nào.

Tới ngày 10/2, ê-kíp sản xuất đã tung trailer của tác phẩm, chính thức để lộ tạo hình của nhân vật Joker do Jared Leto thủ vai.

Joker trong Justice League: Director's Cut để tóc dài, lớp trang điểm ở mắt và quanh miệng được bôi rộng và kém chỉn chu hơn tạo hình trong Suicide Squad. Đoạn video cho thấy Joker mặc áo bệnh nhân tâm thần và bị nhốt trong căn phòng kín.

Ê-kíp sản xuất tiết lộ tạo hình mới của Joker trong phim Justice League: Director's Cut.

Người hâm mộ cho rằng tạo hình mới của Jared Leto giống nguyên mẫu Joker trong truyện hơn. Trước đây, Leto từng bị chê làm hỏng hình ảnh của Joker khi xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, bảnh bao trong Suicide Squad.

Vài người hâm mộ chỉ ra gã phản diện trông giống phiên bản Joker do Joaquin Phoenix thủ vai trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Todd Phillips ra mắt năm 2019. “Họ định để Jared Leto ăn vận như Joaquin Phoenix rồi hy vọng sẽ không ai nhận ra hả?”, một người dùng hài hước bình luận. Một số khác lại cho rằng hình ảnh hiện tại của Joker (do Leto đóng) gợi nhớ đến nhân vật Valak trong phim kinh dị The Nun.

Phiên bản Joker của Jared Leto xuất hiện lần đầu tiên trong Suicide Squad (2016). Bộ phim do David Ayer (Fury, The Tax Collector...) làm đạo diễn. Sau đó, anh được đạo diễn Zack Snyder mời quay lại vai Joker trong Justice League (Liên minh công lý) phiên bản 2021.

Joker của Jared Leto là sáng tạo mới của Snyder trong phiên bản 2021. Anh không xuất hiện trong phiên bản phim năm 2017 - tác phẩm đã nhận nhiều lời chê bai của giới phê bình.

Tuy nhiên, Justice League 2021, hay còn có tên Justice League: Director's Cut, sẽ chỉ lên sóng kênh HBO Max thay vì được chiếu ngoài rạp. Phim sẽ lên sóng vào tháng 3.