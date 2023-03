Tạo hình Lọ Lem tóc xanh gây chú ý

Nữ diễn viên Brandy Norwood thủ vai Cinderella trong dự án "Descendants: The Rise Of Red" của nhà Disney. Cô được tạo hình với mái tóc tết màu xanh lạ lẫm.

Tạo hình của Brandy Norwood và Charming do Paolo Montalban. Ảnh: Descendants Wiki.

Ngày 23/3 (theo giờ Việt Nam), Disney công bố dự án Descendants: The Rise Of Red cùng tạo hình nhân vật chính. Đây là phần phim thứ 4 trong thương hiệu phim Descendants đình đám của nhà Chuột. Theo tiết lộ, nội dung phim xoay quanh việc Red (con gái của Nữ hoàng Trái tim) và Chloe (con gái của Lọ Lem) sẽ hợp tác để du hành thời gian, ngăn chặn một cuộc đảo chính thảm khốc.

Diễn viên Brandy Norwood sẽ thủ vai công chúa Cinderella (Lọ Lem) trong phim. Trong khi đó, nhân vật đức vua Charming do Paolo Montalban - nam diễn viên người Mỹ gốc Philippines - đảm nhiệm. Trước đó, cả hai từng đóng chung trong phiên bản truyền hình Rodgers & Hammerstein's Cinderella năm 1997.

Dàn diễn viên nhanh chóng gây được sự chú ý, đặc biệt là về tạo hình Cinderella với mái tóc tết màu xanh dương lạ lẫm. Nhân vật Lọ Lem được thể hiện bởi Brandy Norwood - một nữ diễn viên da màu. Điều này khiến một bộ phận khán giả tranh luận, cho rằng không phù hợp.

Brandy Norwood từng đóng Lọ Lem trong phiên bản truyền hình năm 1997. Ảnh: Nerdist.

Tuy nhiên, nhiều khán giả khác tỏ ra hào hứng và ủng hộ Brandy Norwood trong lần tái xuất này. “Chẳng ai quan tâm màu da của Cinderella cả, cô ấy trông vẫn thật tuyệt nên đừng chỉ trích một cách nực cười”, một người bình luận. Có ý kiến cho rằng câu chuyện nguyên tác vốn không đề cập tới màu da của Lọ Lem, nên tạo hình trong The Rise Of Red là hoàn toàn bình thường. Trước đó, không ít bộ phim hay vở nhạc kịch có vai diễn Lọ Lem da màu.

Sinh năm 1979, Brandy Norwood là nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Xuyên suốt hơn 20 năm sự nghiệp, cô đã phát hành một số album. Trong đó, album phòng thu thứ hai, Never Say Never, đã bán được 16 triệu bản trên toàn cầu, đồng thời mang về cho Norwood giải Grammy đầu tiên năm 1999. Cô cũng tham gia một số dự án phim ảnh như Double Platinum, Tyler Perry's Temptation, The Perfect Match,...