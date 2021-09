Tạo hình Jun Ji Hyun trong phim đóng với Joo Ji Hoon

Trong TV series sắp lên sóng, Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon cùng khám phá những bí mật đen tối ẩn sau vụ tai nạn trên núi Jiri.

Trailer phim 'Mount Jiri' của Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon Ngày 19/9, hãng tvN tung đoạn giới thiệu dài 33 giây hé lộ tình tiết chính trong phim truyền hình "Mount Jiri". Phim có sự góp mặt của Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon.

Ngày 19/9, tvN đăng nội dung đoạn giới thiệu dài 33 giây cho phim truyền hình Mount Jiri (tên khác: Cliffhanger). Đảm nhận vai nữ chính của phim là Jun Ji Hyun.

Jun Ji Hyun thủ vai nhân viên kiểm lâm kỳ cựu Seo Yi Kang. Đồng nghiệp của Yi Kang là chàng tân binh Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon). Quá khứ của Kang Hyun Jo còn ẩn chứa nhiều bí mật không thể nói cùng ai.

Đoạn giới thiệu của Mount Jiri bắt đầu bằng cảnh Seo Yi Kang giơ cả hai tay và thốt lên: “Cái quỷ gì thế này?”. Tiếp theo, khán giả thấy cô xuất hiện trong những khoảnh khắc hài hước: Ăn vận lòe loẹt đứng trên sân khấu, tinh nghịch đá lông nheo với ai đó, xô xát với người khác khiến Hyun Jo vất vả ngăn lại.

Hình ảnh đối lập của Jun Ji Hyun trong trailer Mount Jiri. Ảnh: tvN.

Trailer chuyển tông khi Yi Kang nhìn thẳng vào ống kính và nói: “Tôi ghét nhất loại coi thường người khác”. Còn Kang Hyun Jo khẳng định: “Chúng ta là ai? Chúng ta là những nhân viên kiểm lâm khó khăn nào cũng vượt qua”.

Nửa sau đoạn giới thiệu, nhân vật chính phải đối mặt với một bi kịch xảy ra trên núi Jiri. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng được hé lộ, xen kẽ cảnh Yi Kang và Hyun Jo di chuyển giữa rừng, khuôn mặt rõ vẻ căng thẳng. Lời thoại của Seo Yi Kang cất lên: “Chúng ta không phải những người duy nhất lên núi ngày hôm đó. Có kẻ đang âm thầm giết người trên ngọn núi này”.

Mount Jiri do Lee Eung Bok (Sweet Home, Mr. Sunshine, Goblin…) đạo diễn từ kịch bản của Kim Eun Hee (Signal, Kingdom, Kingdom: Ashin of the North…). Phim thuộc thể loại giật gân, kỳ bí, xoay quanh những vụ việc mờ ám bên trong khu công viên quốc gia núi Jiri. Hai nhân vật chính cùng hợp sức khám phá chân tướng một vụ tai nạn bí ẩn.

Phim chính thức lên sóng từ ngày 23/10.