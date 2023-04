Tạo hình gây cười của Park Seo Joon trong 'The Marvels'

Trailer đầu tiên của "The Marvels" hé lộ diễn biến mới xoay quanh siêu anh hùng Carol Danvers. Nhân vật của Park Seo Joon cũng được giới thiệu.

Tối 11/4, Marvel Studios tung trailer đầu tiên của bom tấn The Marvels. Trong video dài gần 2 phút, Park Seo Joon xuất hiện chớp nhoáng ở phân cảnh dẫn đầu đội quân chiến đấu. Anh mặc bộ giáp tối màu, tóc dài chấm vai.

Người hâm mộ đã chờ đợi lâu để chứng kiến dung mạo của tài tử xứ Hàn trong lần ra mắt MCU. Tuy nhiên, những gì họ thấy trái với kỳ vọng. Một tài khoản viết: "Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ là siêu anh hùng xanh lét với cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà... Trông Park không thể hài hước hơn".

Nhiều thành viên chung cảm nhận này, nhận xét rằng Seo Joon không ngầu như họ tưởng tượng. Họ nói không nhịn được cười khi đặt tạo hình của anh cạnh nhân vật Prince Kit Charming trong Shrek.

Theo tiết lộ của News18, ngôi sao Parasite thủ vai Yan D' Aladna trong tác phẩm siêu anh hùng.

Tạo hình được cho là hài hước của Park Seo Joon trong The Marvels. Ảnh: CNN Indonesia.

Theo CNN, Park Seo Joon chỉ là một trong những chi tiết đáng chú ý của tác phẩm. Trailer The Marvels mở đầu với cảnh Nick Fury (Samuel L. Jackson thủ vai) đóng quân tại Trạm vũ trụ SABRE, theo dõi Monica Rambeau (Teyonah Parris đóng) trong không gian.

Bộ phim đưa Brie Larson trở lại vai Carol Danvers trong lần hợp tác với Monica Rambeau (Teyonah Parris đóng) và Kamala Khan (Iman Vellani thủ vai).

"Carol Danvers, hay còn gọi Captain Marvel đã lấy lại vị thế của mình từ người ngoài hành tinh Kree và trả thù Trí thông minh tối cao (Supreme Intelligence). Nhưng những hậu quả ngoài ý muốn khiến Carol phải gánh vác gánh nặng của vũ trụ bất ổn. Nhân vật cùng Kamala Khan và Monica Rambeau phối hợp với nhau để cứu vũ trụ", Variety trích nội dung phim.

Bộ phim lấy nữ giới làm trung tâm. Ảnh: Cinema Express.

The Marvels (trước đây có tên Captain Marvel 2) do Nia DaCosta, người còn khá mới trong nghề đạo diễn, chỉ đạo. Trước đó, cô chỉ có kinh nghiệm đạo diễn hai phim Little Woods (2018) và Candyman (2021).

Bộ phim là phần tiếp theo của Captain Marvel (2019), vẫn lấy phụ nữ làm trung tâm. Tác phẩm nằm trong Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel dự kiến ra mắt vào tháng 11.