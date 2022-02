Tạo hình các nhân vật trong 'Doctor Strange 2'

Trong một video mới đăng tải, Marvel Studios đã công bố tạo hình chi tiết của nhiều nhân vật xuất hiện trong “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness được giới thiệu là tác phẩm đầu tiên thuộc MCU theo đuổi thể loại kinh dị. Phim là phần hậu truyện của Doctor Strange (2016) và đã tung trailer thứ hai nhân sự kiện Super Bowl hôm 13/2. Đoạn giới thiệu mang đến nhiều bất ngờ như giọng nói của Giáo sư X, đoàn quân robot Ultron và màn "hắc hóa" của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)… Một video bổ sung mới được Marvel Studios công bố tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết quan trọng từ Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Đoạn phim dài 30 giây mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện trong bộ phim song song một số lời thoại gợi mở nhiều tình tiết. Video bắt đầu bằng cảnh Strange (Benedict Cumberbatch) cùng America Chavez (Xochilt Gomez) và Christine Palmer (Rachel McAdams) bước đến trước một cánh cửa dẫn vào đa vũ trụ. Strange nói: "Các bạn biết gì về đa vũ trụ?". Tiếp đến, khán giả thấy Defender Strange bị cuốn đi giữa ma trận năng lượng và đoạn phim chuyển đến bối cảnh Kamar Taj. Đại cảnh Kamar Taj nhìn từ trên xuống cho thấy các phù thủy đang chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt. Tấn công họ là một thế lực kỳ bí, ẩn mình trong một trận cuồng phong đen kịt. Chi tiết này từng xuất hiện trong các trailer trước. Muliverse of Madness nhiều khả năng đề cập câu chuyện Wanda Maximoff/Scarlet Witch dấn thân vào con đường đen tối. Ở video mới công bố, khán giả có thêm cơ sở để tin vào giả thiết này. Nữ siêu anh hùng đứng trước một bức tường gương vỡ nát, nhìn xuyên vào đa vũ trụ. Cảnh phim có nhiều tương đồng với những gì Watcher từng làm trong What If…?. Mordo (Chiwetel Ejiofor), người huynh đệ đã trở mặt thành thù của Strange cũng xuất hiện trong một phân cảnh. Đây có thể là diễn biến ngay trước cảnh gã vung kiếm chém Doctor Strange từng xuất hiện trong trailer đầu tiên. Nơi hai nhân vật đang đứng là tổng hành dinh của Illuminati. Christine Palmer cũng xuất hiện ở hai phân cảnh - một với áo cưới trong lễ đường và một giữa phòng thí nghiệm với hàng loạt robot Ultron vây quanh. Tạo hình nhân vật ở cảnh phim thứ hai, với tóc màu hung đỏ và bộ đồ bảo hộ bó sát, ẩn ý đây có thể là phiên bản Palmer từ một vũ trụ song song. Ở góc xa của khung cảnh, khán giả thấy America Chavez đang bị nhốt trong bể kính. Nhân vật bí ẩn phát sáng xuất hiện trong trailer thứ hai của Multiverse of Madness cũng đã hiện hình rõ hơn trong đoạn phim mới. Người này đang đuổi theo Wanda và sẵn sàng tấn công nữ phù thủy. Dựa vào những chi tiết trên năng lực, trang phục và hình thể của nhân vật bí ẩn, đây là một phụ nữ. Nhiều khả năng đây là biến thể của Captain Marvel hoặc Iron Man. Cảnh phim tiếp theo, khán giả thấy hình ảnh zombie Wanda thoáng qua với đôi mắt phát sáng và bàn tay tỏa ra sóng năng lượng màu đỏ. Nhân vật đứng bên trong một khu vực nhiều khả năng là khu nghiên cứu và nhắm bắn một mục tiêu ở bên ngoài khung hình. Wanda biến thành thây ma là tình tiết của một trong các tập của TV series What If…?. Đoạn phim khép lại bằng sự xuất hiện của biến thể Doctor Strange thây ma. Nhân vật biến thành một vũng vật chất màu đen với vô số cánh tay kỳ quái vươn ra. Đi kèm với cảnh phim là lời thoại: "Hãy cẩn trọng, Steven. Con đường này sẽ phải đánh đổi bằng một cái giá nặng nề".