Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Công ty con của Tập đoàn Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất 3-12 tại KĐT Thủ Thiêm sau khoảng một tháng trúng đấu giá.

Trao đổi với Zing chiều 11/1, một lãnh đạo Tân Hoàng Minh xác nhận Công ty TNHH đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, Công ty TNHH đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt (công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất mang ký hiệu 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM diện tích 10.060 m2 với giá 24.500 tỷ đồng .

Trong "tâm thư", ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cho biết đây là mức giá "cao bất ngờ" và khẳng định bản thân trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến.

Ông Dũng khẳng định "vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước" nên đã quyết tâm trả giá cao hơn 3%, tương đương 700 tỷ đồng để vượt qua người trả giá thứ 2 là một công ty nước ngoài.

Ông Dũng cho biết sau đấu giá, doanh nghiệp đã suy nghĩ và lắng nghe dư luận xã hội theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng "kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt".

"Đặc biệt sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua, chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc trúng đấu giá với kết quả trên sẽ đẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung",vị chủ tịch Tân Hoàng Minh nhấn mạnh.

Lô đất mang ký hiệu 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Chí Hùng.

Ngoài ra, ông cũng cho biết sau khi đấu giá, lãnh đạo doanh nghiệp đã thay đổi toàn bộ kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính của tập đoàn, cân đối đầy đủ tài chính để đảm bảo đóng tiền theo đúng tiến độ và quy định trong hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của TP.HCM.

"Doanh nghiệp đã lên phương án thiết kế, đầu tư, kinh doanh mới phù hợp nhất để có hiệu quả, mặc dù lợi nhuận theo tính toán là khá thấp, không đúng như kỳ vọng ban đầu nhưng vẫn đảm bảo thu hồi được vốn đầu tư và giữ gìn uy tín của tập đoàn", ông Đỗ Anh Dũng nói thêm.

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cũng "chấp nhận chịu mọi chế tài" về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công.

Lô đất 3-12 có giá trị cao nhất trong tổng số 4 lô đất tại Thủ Thiêm được TP.HCM bán đấu giá trong ngày 10/12/2021 với mức 24.500 tỷ đồng .

Phiên đấu giá lô đất này có sự cạnh tranh gay gắt giữa Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty CP Capital One Financial. Trong lượt trả giá cuối cùng, Công ty CP Capital One Financial đưa ra mức giá là 23.800 tỷ đồng .

TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 khu dân cư phía bắc, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Thiêm) với mức giá 37.350 tỷ đồng , cao gấp 7 lần giá khởi điểm.