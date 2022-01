Tân Hoàng Minh chưa gửi văn bản xin hủy hợp đồng mua lô đất Thủ Thiêm

Tập đoàn Tân Hoàn Minh cho biết sẽ có văn bản chính thức gửi UBND TP.HCM và Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt - Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ có văn bản chính thức gửi UBND TP.HCM để báo cáo và Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đề nghị đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công.

Không được đơn phương hủy hợp đồng

Trao đổi với Zing chiều 11/1, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cũng cho cho biết chưa nhận được thông tin gì liên quan đến việc các doanh nghiệp trúng đấu giá tại Thủ Thiêm về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản liên quan đến 4 lô đất.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 17/2010/NĐ-CP, việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản trong các trường hợp dưới đây.

Thứ nhất, do thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với tài sản thi hành án, thì còn phải có thỏa thuận của người phải thi hành án.

Thứ hai, hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự.

Thứ ba, kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

Như vậy, khi hợp đồng mua bán bất động sản đã công chứng mà muốn hủy bỏ thì việc hủy bỏ hợp đồng phải được công chứng trên cơ sở sự thỏa thuận hủy bỏ của hai bên, không được một bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng.

Trước đó, ngày 11/1, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - có "tâm thư" gửi tới lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà Nước để bày tỏ việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích hơn 10.000 m2 và với mức trúng đấu giá là 24.500 tỷ đồng .

Số phận lô đất 3-12

Tại cuộc đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm vừa qua, các doanh nghiệp tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền tương ứng 20% giá khởi điểm của lô đất.

Theo giá khởi điểm, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh - đã phải nộp trước hơn 588,4 tỷ đồng cho lô đất 3-12.

Theo quy chế đấu giá, nếu Tân Hoàng Minh chấm dứt hợp đồng mua lô đất thì sẽ bị mất cọc số tiền này. Công ty trả giá cao thứ hai sẽ được mua lô đất với giá đã trả nếu vẫn có nhu cầu mua lô đất trên.

Trong phiên đấu giá thứ 4 ngày 10/12/2021 vừa qua, Công ty Ngôi Sao Việt đã có sự cạnh tranh gắt gao với Công ty CP Capital One Financial. Công ty CP Capital One Financial là đơn vị đã trả mức giá cao thứ 2 với 23.800 tỷ đồng cho lô đất 3-12 trong lần trả giá thứ 69, thấp hơn 700 tỷ đồng so với mức trúng đấu của Công ty Ngôi Sao Việt.

Vị trí lô đất 3-12 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Như vậy, Công ty CP Capital One Financial sẽ được mua lô đất với giá đã trả nếu vẫn có nhu cầu mua lô đất mà Tân Hoàng Minh vừa rút khỏi.

Capital One Financial được thành lập vào tháng 9/2018, có trụ sở tại tòa nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM với số vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng . Doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.

Đại diện pháp luật của công ty này là ông Trương Hồng Võ. Ông Trương Hồng Võ cũng là đại diện pháp luật của các công ty như Công ty TNHH MTV Đầu tư Vinaland Việt Nam, Công ty TNHH Savvina Consultant & Management.

Hai công ty này đều có địa chỉ tại tòa nhà Saigon Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.