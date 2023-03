Tản bộ ở Kampong Gelam - nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại

Là một trong những khu đô thị lâu đời nhất Singapore, Kampong Gelam sở hữu sự pha trộn rõ nét giữa truyền thống cổ xưa và lối sống hiện đại thời thượng.

Với bề dày lịch sử là một trong những khu đô thị lâu đời nhất Singapore, Kampong Gelam sở hữu sự pha trộn rõ nét giữa truyền thống cổ xưa và lối sống thời thượng. Với lịch sử phát triển lâu dài, đa dạng văn hóa, Kampong Gelam được xem là “thánh địa” nghệ thuật, giải trí, thu hút du khách trong và ngoài đảo quốc. Về tên địa danh, từ “Kampong” nghĩa là “khu đất khép kín” trong tiếng Mã Lai, còn “Gelam” liên quan đến cây tràm gió có lá dài.

Du khách đến đây có thể cảm nhận vẻ đẹp quá khứ xen lẫn hiện đại của Singapore. Ban ngày, Kampong Gelam nổi bật với đền thờ Hồi giáo Sultan màu sắc tráng lệ, tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên các bức tường và các nhà hàng, quán cà phê hiện đại. Khi hoàng hôn buông xuống, khu vực này trở nên sống động với những quán bar mang đến các bữa tiệc đêm hoành tráng cho du khách.

Trải nghiệm lịch sử

Ngày nay, khi nói về chụp ảnh, người ta thường nghĩ đến điện thoại thông minh hay máy ảnh DSLR. Tuy nhiên, tại Vintage Camera’s Museum, bạn sẽ được trải nghiệm không gian nhiếp ảnh theo phong cách cổ điển. Nơi đây là bảo tàng đầu tiên và duy nhất của Singapore lưu trữ hơn 1.000 chiếc máy ảnh cổ điển. Hầu hết có niên đại từ những năm 1800.

Du khách đến bảo tàng còn khám phá được nhiều câu chuyện liên quan đến lịch sử, nghệ thuật của đảo quốc. Bạn có thể chiêm ngưỡng chiếc máy ảnh Mammoth khổng lồ dài 6m hay khám phá những chiếc máy ảnh “chim bồ câu” tiện lợi với trọng lượng nhẹ hơn iPhone thông thường. Đây là những thiết bị từng được sử dụng trong Thế chiến thứ 1 và 2, nay lại được trưng bày trên mô hình chim bồ câu.

Ảnh: Kosmo Foto, thesmartlocal.

Lịch sử, văn hóa không chỉ thể hiện ở các bảo tàng. Du khách Singapore có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống đầy ấn tượng tại Rich & Good Cake Shop. Thành lập năm 1997, tiệm bánh đã đồng hành cùng sự phát triển của Singapore. Cửa tiệm chuyên phục vụ các loại bánh cuộn Thụy Sĩ được làm thủ công bằng công thức truyền thống, sử dụng nguyên liệu cao cấp. Mỗi chiếc bánh cuộn có giá 8 SGD (khoảng 140.000 đồng) chất lượng và hương vị thơm ngon.

Tại đây, du khách có thể lựa chọn đa dạng hương vị như bánh hạt óc chó, bánh cuộn kem tươi... Thu hút nhất phải kể đến bánh cuộn kaya. Món bánh mềm, thơm ngậy vị phô mai và ngọt ngào vị sốt kaya tự làm này nổi tiếng khắp nơi, được rất nhiều thực khách yêu thích. Từ sáng sớm, đã có hàng dài khách đợi mua những mẻ bánh đầu tiên.

Những chiếc bánh cuộn thơm, mềm hấp dẫn thực khách. Ảnh: Visit Kampong Gelam.

Rẽ sang giao lộ của truyền thống và hiện đại

Nổi tiếng là điểm giao thoa văn hóa, Singapore có nhiều lễ hội diễn ra quanh năm, tạo không khí tưng bừng, vui vẻ. Hari Raya Aidilfitri (diễn ra ngày 21-22/4), lễ hội đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, là một trong số đó. Ngày lễ được cử hành bởi người Hồi giáo ở Singapore. Dịp này, người Hồi giáo tất bật chuẩn bị, trang trí nhà cửa. Buổi sáng ngày lễ chính, các tín đồ mặc quần áo mới và đến đền thờ cầu nguyện. Họ cảm ơn thánh Allah, xin sự tha thứ từ các trưởng lão, sau đó trở về nhà hoặc đi thăm bạn bè, người thân.

Lễ hội là dịp để người Hồi giáo ở Singapore trang trí nhà cửa, ghé thăm bạn bè và người thân. Ảnh: Time Out.

Nếu tình cờ ghé đảo quốc dịp này, du khách đừng quên tận hưởng một trong những nét văn hóa cổ truyền độc đáo giữa lòng đất nước Singapore hiện đại. Buổi trình chiếu ánh sáng đầy màu sắc trên đền thờ Hồi giáo Sultan Mosque, các đường phố tấp nập là địa chỉ bạn có thể tham khảo. Các món ăn phổ biến dịp này có thể kể đến bánh gạo và đồ ngọt.

Ảnh: Visit Kampong Gelam, Wonderwall.sg.

Nếu bạn yêu thích nghệ thuật graffiti, tác phẩm sôi động lấy cảm hứng từ Batik hay Betta Fish của Slacsatu bên cạnh lối vào con hẻm của trung tâm nghệ thuật Aliwal là điểm đến không nên bỏ qua. Ở đây, thông qua các tác phẩm độc đáo trên bức tường cao 5m trải dọc theo tuyến phố Bali Lane và Ophir Road, 17 nghệ sĩ Singapore nỗ lực mang đến sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Họ tạo ra Hall of Fame (đại lộ danh vọng) - con đường graffiti đầu tiên tại Đông Nam Á, giống như một triển lãm nghệ thuật công cộng ngoài trời. Du khách có thể vừa khám phá, check-in, vừa dừng chân thưởng thức ẩm thực đa dạng ở các cửa hàng nhỏ trên phố.

Sau hành trình dạo chơi, du khách nên thử ghé Supermama để chọn mua cho gia đình, bạn bè món quà lưu niệm giàu tính biểu tượng đảo quốc sư tử như tạp chí phiên bản giới hạn, đĩa sứ họa tiết cổ điển, tất tabi nhiều màu sắc, gối…

Bạn có thể chọn chiếc đĩa thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống trồng lúa nước trong bộ sưu tập “Patterns of Our Time” hoặc đĩa sứ khắc họa hình ảnh vịnh Marina Bay hiện đại từ bộ sưu tập “Singapore Blue”. Các tác phẩm đều truyền tải nét đẹp, sức quyến rũ của đất nước Singapore.

Những món đồ lưu niệm đậm chất Singapore với mức giá đa dạng. Ảnh: Supermama Store.

Thẳng tiến đến các tiệm bánh mang dấu ấn hiện đại

Guilt là tiệm bánh lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Singapore. Tiệm chuyên phục vụ các loại bánh cookie nguyên liệu cao cấp, được trang trí thủ công đẹp mắt và theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những chiếc bánh được đặt tên theo kiểu vui nhộn xen chút nghịch ngợm như Fifty Shades of Grey, Red Flag, Walk of Shame, Tinder Surprise…

Du khách có thể thưởng thức các loại bánh thơm ngon. Ảnh: The Honeycombers.

Một điểm dừng chân khác bạn không thể bỏ qua đó là The Fabulous Baker Boy khai thác thực đơn bánh ngọt, bánh nướng thủ công, menu đa dạng và có cách đặt tên ấn tượng như The Beyonce, The Dua Lipa, The Adele, The Ed Sheeran Carrot Cake… Cửa hàng lý giải công thức và tên các loại bánh được lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch của đầu bếp Juwanda Hashim, nổi tiếng với những chiếc bánh cổ điển nhiều lớp, được đánh giá ngon bậc nhất Singapore.

Tiệm bánh được trang trí với màu hồng chủ đạo mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Không gian khá rộng rãi, đủ chỗ cho các cuộc họp mặt gia đình, bạn bè. Nếu là tín đồ chụp ảnh, bạn nên thử pose dáng trước cửa tiệm màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương này để có những bức hình lung linh làm kỷ niệm.

Có thể thấy, không chỉ nổi tiếng là thành phố hiện đại, sầm uất, Singapore ẩn chứa nhiều điểm đến mang nét giao thoa văn hóa ấn tượng chờ du khách khám phá. Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch đảo quốc sắp tới, du khách đừng bỏ qua các địa điểm thú vị tại khu phố Kampong Gelam.