Tấm vé mới khởi động lộ trình du học New Zealand

Chương trình hợp tác giữa Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), NCUK và các trường đại học mở ra lộ trình học tập linh hoạt cho học sinh Việt Nam.

Thông qua chương trình "Lộ trình giáo dục toàn cầu New Zealand", học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình dự bị đại học tại Việt Nam, từ đó nhập học vào 8 trường đại học New Zealand chất lượng cao thuộc nhóm top 3% thế giới.

Điểm đặc biệt nhất của chương trình dự bị đại học này là các bạn học sinh có thể bắt đầu khi vừa hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 tại Việt Nam. Nhờ đó, chương trình giúp tối ưu chi phí du học, đồng thời giúp các bạn chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp học trước khi đến học tập tại New Zealand, từ đó đạt kết quả tốt nhất.

Học dự bị tại Việt Nam đem lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên mong muốn du học New Zealand. Ảnh: UPE.

Với chương trình dự bị đại học quốc tế NCUK (IFY - International Foundation Year), bên cạnh kiến thức học thuật nền tảng, người học sẽ được được trang bị tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng văn hóa và phương pháp học để có thể hoàn thành tốt chương trình đại học ở môi trường quốc tế. Chứng chỉ IFY của NCUK được tất cả trường đại học New Zealand công nhận đạt chuẩn đầu vào cho chương trình cử nhân.

Là quốc gia nhiều năm liền dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh và thuộc top 3 thế giới về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (theo Economist Intelligence Unit), New Zealand là điểm đến mơ ước của rất nhiều du học sinh quốc tế, trong đó có học sinh, sinh viên Việt Nam.

Lộ trình mới này sẽ giúp học sinh, sinh viên Việt Nam có thêm lựa chọn học tập phù hợp tình hình biên giới các nước chưa mở cửa. Bên cạnh đó, học sinh quốc tế theo học chương trình dự bị tại nước sở tại cũng sẽ có cơ hội tiếp cận quỹ học bổng lên đến 300.000 NZD (khoảng 4,5 tỷ đồng ) từ 8 trường đại học New Zealand.

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Giáo dục New Zealand, chia sẻ: "Sáng kiến hợp tác giáo dục này mang đến cho học sinh trên toàn cầu thêm một lựa chọn về cách thức và thời điểm tiếp cận nền giáo dục tiêu chuẩn thế giới của New Zealand. Cam kết này cũng đồng thời thể hiện những ưu điểm của nền giáo dục New Zealand, đó là sự thích ứng nhanh nhạy, hướng đến tương lai và lấy người học làm trung tâm".

New Zealand là điểm đến du học mơ ước của nhiều học sinh, sinh viên quốc tế . Ảnh: CHE.

Trung tâm học tập quốc tế (Study Centre) đầu tiên của NCUK ở Việt Nam được đặt tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Các trung tâm khác của NCUK sẽ được công bố trong thời gian tới, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh trên toàn quốc đang lên kế hoạch du học tại New Zealand có thể tiếp cận lộ trình học tập tối ưu này. Để tìm hiểu thêm về chương trình, bạn đọc xem tại đây.