Tầm nhìn của FPT Telecom trong hành trình kiến tạo cuộc sống số

Xuất phát từ sự thấu hiểu khách hàng, mọi sản phẩm, dịch vụ của FPT Telecom đều được phát triển với sứ mệnh song hành cùng người dùng trên hành trình kiến tạo cuộc sống số.

Ở khu vực triển lãm mang chủ đề “Gia đình hạnh phúc” tại sự kiện Techday 2022, FPT Telecom mang đến hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ gồm: Internet FPT, Hi FPT, Foxpay, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart Home. Khách tham dự được trải nghiệm, tương tác trực tiếp với những sản phẩm, công nghệ mới lạ, tiện ích mà FPT Telecom gắn kết với nhu cầu của cuộc sống.

Chia sẻ trong sự kiện Techday 2022, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom - khẳng định: “Đảng và Chính phủ đang có những quyết tâm rất lớn để làm chuyển đổi số. Vậy nên, giải pháp của chúng tôi hôm nay là một ngôi nhà hạnh phúc, an toàn với một thế giới số xung quanh. FPT Telecom mong muốn người dùng không bị lệ thuộc vào công nghệ hay máy móc, thay vào đó là hưởng thụ, cảm nhận lợi ích to lớn mà chuyển đổi số mang lại”.

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom, chia sẻ tại sự kiện.

Khách tham dự được trải nghiệm màn “check-in” thú vị, tương tác trực tiếp với FPT Camera thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhận diện người lạ, người quen và đếm số lượng người. Đây là những tính năng đặc biệt được thương hiệu FPT Camera do FPT Telecom phát triển ứng dụng công nghệ AI giúp hỗ trợ nhận diện chuyển động con người và nhận diện gương mặt.

Việc đầu tư vào các thiết bị, giải pháp camera an ninh cho thấy sự chú trọng của FPT Telecom đáp ứng nhu cầu về an toàn, an ninh trong cuộc sống hiện nay của mỗi người, mỗi gia đình Việt.

FPT Camera ứng dụng AI để nhận diện gương mặt.

Trong khi đó, khu vực FPT Smart Home cũng thu hút lượng lớn khách tham quan, với 4 giải pháp ưu việt: Chiếu sáng thông minh tự động điều chỉnh theo ngữ cảnh; điều khiển thông minh bằng giọng nói và lập trình tự động theo thời gian thực; an ninh thông minh giám sát từ xa; truyền hình thông minh với các tính năng độc đáo và kho nội dung giải trí phong phú.

Không gian trải nghiệm của FPT Telecom cho phép người tham dự thưởng thức nhiều nội dung hấp dẫn.

Đáp ứng nhu cầu giải trí cho đại đa số người dùng Việt, không gian trải nghiệm của FPT Play cho phép người tham quan thưởng thức những nội dung hấp dẫn, từ phim truyện, truyền hình đến những giải thể thao hấp dẫn nhất. Cũng trong năm nay, đơn vị đã cho ra mắt bộ giải mã FPT Play tiên phong tích hợp 2 nền tảng công nghệ IPTV và OTT vào cùng một thiết bị. Với thiết bị phần cứng “made in Vietnam” của FPT Play, mọi trải nghiệm của người dùng đều trở nên trơn tru, đồng nhất.

Khẳng định sứ mệnh tiên phong công nghệ trong thời đại số, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom, cho biết hành trình kiến tạo cuộc sống số mà FPT Telecom đang thực hiện là mang đến cho người dùng một tương lai mà mỗi người đều có những trải nghiệm tuyệt vời nhất từ công nghệ. Hệ sinh thái do FPT Telecom phát triển chính là minh chứng cho nỗ lực, mong muốn đáp ứng những nhu cầu cơ bản đến nâng cao của người dùng.

Sự kiện mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham dự.

“Sau 25 năm, FPT Telecom đã cung cấp dịch vụ không chỉ có Internet mà còn cả các giá trị dịch vụ gia tăng cho hàng triệu hộ gia đình trên lãnh thổ Việt Nam. FPT Telecom luôn nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trải nghiệm khách hàng, dịch vụ khách hàng để góp phần giúp mỗi hộ gia đình Việt Nam có thêm nhiều thành công, trải nghiệm xuất sắc hơn”, ông Hoàng Việt Anh khẳng định.

Kể từ khi ra mắt, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của FPT Telecom luôn được cải tiến, cập nhật liên tục. Đây là những nỗ lực mạnh mẽ của FPT Telecom trên hành trình theo đuổi sứ mệnh mang đến giá trị tốt đẹp nhất, một cuộc sống hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt.

FPT Techday là diễn đàn công nghệ thường niên do Tập đoàn FPT tổ chức từ năm 2013. Năm nay, sự kiện lấy chủ đề "Song hành" với hai hoạt động chính gồm: Không gian triển lãm công nghệ rộng hàng nghìn m2 và chuỗi hội thảo chuyên sâu về kinh doanh - công nghệ với sự góp mặt của các diễn giả trong và ngoài nước đến từ FPT cùng các tập đoàn quốc tế.