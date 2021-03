Tám nhân vật nữ mạnh mẽ trong thế giới truyện tranh

3. Nezuko - Demon Slayer: Trong thế giới của Demon Slayer, con người tồn tại song song với quỷ. Nezuko và anh trai Kamado Tanjirou vô tình bị kéo vào giữa hai bên. Do bị làm hại, Nezuko đã hóa thành quỷ và thay đổi rất nhiều cả về thể chất lẫn sức mạnh. Trong trạng thái biến hóa, Nezuko thậm chí còn là cơn ác mộng của những con quỷ khác. Ảnh: The soul of wind.