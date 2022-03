Tạm giữ thêm nghi can vụ nổ súng chết người ở Mỹ Tho

Trần Minh Quân (27 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là người đã đưa súng cho Nguyễn Ngọc Ty (17 tuổi) và Nguyễn Thành Mạnh (21 tuổi), sau đó gây ra vụ án mạng ở cầu Quay.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ nổ súng chết người ở khu vực cầu Quay, TP Mỹ Tho. Cảnh sát đã tạm giữ thêm nghi can Trần Minh Quân (27 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Quân bị điều tra liên quan đến việc đã đưa súng (dạng công cụ hỗ trợ) cho Nguyễn Ngọc Ty (17 tuổi) và Nguyễn Thành Mạnh (21 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho).

Khẩu súng được cảnh sát thu giữ. Ảnh: M.A.

Ty và Mạnh là hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng bắn chết người ở khu vực cầu Quay, TP Mỹ Tho, vào khuya 13/3.

Ty và Mạnh khai nhận trong lúc di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh, họ mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương. Sau đó, cả 2 đã đuổi theo, dùng súng tấn công khiến Huỳnh Bảo Sang (15 tuổi, ở TP Mỹ Tho) tử vong.

Sau khi hay tin nạn nhân tử vong, sáng hôm sau, Ty và Mạnh đã ra đầu thú và giao nộp vật chứng gây án là khẩu súng bắn đạn cao su.