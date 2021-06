Tạm giữ nghi can đột nhập UBND phường, đốt 2 ôtô

Bị lập biên bản vi phạm hành chính, Thịnh trèo vào trụ sở UBND phường, đổ xăng đốt 2 ôtô.

Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, ở phường Phù Khê, TX Từ Sơn) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Ngô Văn Thịnh tái hiện quá trình gây án tại trụ sở UBND phường. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 28/5, Thịnh dùng kích điện bắt cá tại ao đình thì bị Công an phường Phù Khê nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ bộ kích điện. Tức giận, nghi can nảy sinh ý định đốt xe công an.

Khuya 31/5, Thịnh mang can xăng, bật lửa, trèo tường vào trụ sở UBND phường Phù Khê. Thịnh đổ xăng, đốt 2 ôtô rồi bỏ chạy về nhà. Sự việc khiến 2 chiếc xe bị cháy phần vỏ, tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Từ Sơn triển khai lực lượng, bắt giữ Thịnh sau 30 phút gây án. Tại cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi của mình.