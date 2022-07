Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm 3 cháu nhỏ

Không có mâu thuẫn nhưng khi nhìn thấy 3 cháu nhỏ đang chơi game trên điện thoại di động, Đào Xuân Lâm bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Lâm (31 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) để điều tra về hành vi giết người.

Đào Xuân Lâm bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 29/6, Đào Xuân Lâm đang ở nhà, thì có cháu Uông Văn Đ., cháu Nguyễn Tiến N., cháu Đào T.A. đến và ngồi trong sân nhà Lâm để chơi game trên điện thoại di động.

Trong lúc các cháu đang chơi điện tử, thì Lâm đi vào trong bếp lấy con dao dài khoảng 20 cm, bất ngờ đâm cả 3 cháu. Cháu Đ. và T.A. bỏ chạy được ra cổng còn cháu N. thì bị Lâm dùng tay trái giữ lại, tiếp tục đâm nhát vào vùng cổ phải. Cháu N. cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy ra đến cổng thì gục xuống.

Sau khi thực hiện hành vi trên, do lưỡi dao bị rơi mất, nên Lâm cầm phần chuôi cất vào trong nhà.

Về phần 3 cháu bé, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Hiện 2 cháu Đ. và T.A. đã ổn định sức khỏe, xuất viện, còn cháu N. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng tiến hành truy bắt Đào Xuân Lâm. Tại cơ quan Công an, Đào Xuân Lâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện đã phối hợp với VKSND huyện Đan Phượng và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo quy định.

Quá trình điều tra xác định bản thân Đào Xuân Lâm chưa có tiền án, tiền sự, không sử dụng rượu hay ma túy. Lâm cũng thừa nhận không có mâu thuẫn với 3 cháu bé, vì thường ngày các cháu vẫn sang nhà anh này chơi.