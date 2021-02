Tạm giữ 34 thanh niên 'thông chốt' kiểm soát dịch Covid-19

Đêm mùng 2 Tết, 34 thanh niên ngồi trên 18 xe máy có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ Hải Dương vào TP Hải Phòng. Cảnh sát đã tổ chức vây bắt.

Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ 34 thanh niên có hành vi đi xe máy vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 13/2 (mùng 2 Tết), khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương (Hải Phòng) xuất hiện nhiều nhóm thanh niên sử dụng xe máy vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi đến khu vực Ga Dụ Nghĩa thuộc đường 5A, huyện An Dương, TP Hải Phòng, nhóm này bị lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ra tín hiệu dừng lại để khai báo y tế. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành, còn tông xe vào một cán bộ làm nhiệm vụ khiến người này bị thương nhẹ.

Phát hiện, lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Ga Dụ Nghĩa thông báo, phối hợp Công an huyện An Dương, công an 2 xã nói trên tổ chức bắt giữ 34 người và 18 xe máy.

Khu vực Ga Dụ Nghĩa được phun khử khuẩn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay trong đêm, khu vực Ga Dụ Nghĩa được phun khử khuẩn để ngăn ngừa nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai và đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Hải Dương (giáp ranh Hải Phòng) là địa phương bùng phát dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán. Đến sáng 14/2, tỉnh này ghi nhận 440 ca mắc Covid-19.