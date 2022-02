Tạm giữ 3 người liên quan vụ án mạng mùng 3 Tết

Lực bị điều tra về tội giết người, Sang và Quang bị tạm giữ để làm rõ hành vi che giấu tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Lực (25 tuổi, quê Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nguyễn Thành Sang (26 tuổi) và Bùi Thế Quang (25 tuổi) cũng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi che giấu tội phạm.

Từ trái sang: Lực, Sang và Quang. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo cơ quan chức năng, trưa 3/2, Sang điều khiển ôtô, chở Lực, Quang và 2 người khác đi từ xã Minh Đức đến xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, thì xảy ra va chạm với xế hộp của anh Thân Văn Tùng (32 tuổi).

Anh Tùng khi đó tiếp tục lái xe bỏ đi, nhưng bị Sang đuổi theo chặn lại. Hai bên xô xát, Lực lấy dao đâm liên tiếp vào đùi và bụng của anh Tùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm của Lực về nhà Quang để bàn bạc rồi vứt con dao gây án xuống ao gần nhà.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định được các nghi can. 17h cùng ngày, Lực, Sang và Quang ra đầu thú.