Tạm giữ 2 nghi phạm cướp điện thoại của nữ sinh ở TP.HCM

Hàng chục trinh sát bao vây nơi ở của nghi phạm cướp giật tài sản. Trưa 26/9, Hải bị tổ công tác khống chế, còn Thi cũng bị bắt giữ sau đó.

Ngày 27/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) và em họ là Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp điện thoại của nữ sinh lớp 12 Trường THPT Bà Điểm.

Kết quả điều tra xác định chiều 21/9, nữ sinh B.A. đứng trước cổng trường để chờ người thân thì bị 2 người đàn ông chạy xe tay ga giật điện thoại. Nạn nhân cố gắng giằng co, chặn đầu xe của 2 tên cướp nhưng bất thành. Sau khi xô ngã B.A., 2 nghi phạm lên xe máy tẩu thoát.

Nắm thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn cử điều tra viên đến hiện trường điều tra trước khi nạn nhân trình báo.

Hải (bìa trái) và Thi bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Lê Trai.

Trước tính chất manh động của 2 kẻ cướp giật, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, bắt bằng được 2 kẻ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hải và Thi là 2 kẻ gây án. Hàng chục trinh sát bao vây nơi ở của các nghi phạm.

Đến trưa 26/9, Hải về gần đến nhà thì bị tổ công tác khống chế. Thi cũng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai là anh em họ. Họ rủ nhau đi cướp giật điện thoại của nữ sinh để bán rồi lấy tiền mua ma túy. Khi biết hành động của mình bị camera an ninh ghi lại, 2 nghi phạm tháo biển số xe máy, giấu phương tiện gây án.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng công an huyện Hóc Môn, cho biết việc bắt giữ các nghi phạm cướp giật điện thoại thể hiện tinh thần quyết liệt của Công an TP.HCM. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an huyện Hóc Môn sẽ tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra các vụ án gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đề nghị người dân tăng cường cảnh giác, bảo vệ tài sản. Khi xảy ra vụ việc, bị hại cần trình báo, phối hợp ngay với cảnh sát để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, tất cả vụ cướp, cướp giật tài sản trong thời gian qua đều được đơn vị khám phá, thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại. “Khi vụ cướp giật manh động xảy ra, Công an TP.HCM luôn huy động tối đa lực lượng để bắt bằng được kẻ gây án, nhằm giữ vững an ninh trật tự cũng như niềm tin của người dân”, đại điện Công an TP.HCM chia sẻ.