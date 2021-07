Tạm giữ 19 người liên quan đường dây cá độ bóng đá

Ập vào nơi ở của Thanh và Kiệt, cảnh sát bắt giữ nhiều người tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và thu giữ 102 triệu đồng, 17 điện thoại.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ Hoàng Thế Duy Thanh (36 tuổi) và Nguyễn Minh Kiệt (58 tuổi) và 17 người để làm rõ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/7, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam ập vào nơi ở của Thanh và Kiệt tại xã Trà Mai.

Lực lượng chức năng thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng và hơn 500 trang tài liệu liên quan hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.